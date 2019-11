Edeka schaltet Werbeanzeige: Plötzlich rastet Jan Delay aus

„Wie Jan. Nur ohne Delay“ pragt groß an einer Häuserwand. Eine Werbeanzeige des Lebensmittelriesen Edeka für seinen hauseigenen Mobilfunk-Tarif „Edeka Smart“.

Doch einem passt die Edeka-Werbung so gar nicht. Jan Delay („Oh Jonny“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“) höchstselbst. Der Sänger teilte am Freitagabend ein Bild des Plakats, schrieb dazu: „Fuck you, pay me.“ Zu deutsch also die eher weniger liebenswerten Worte: „Fi**t euch, bezahlt mich.“

-------------------------

Das ist Jan Delay:

Jan Delay wurde am 20. Februar 1976 in Hamburg-Eppendorf geboren

Sein bürgerlicher Name ist Jan Philipp Eißfeldt

Er ist ein deutscher Hip-Hop-, Reggae-, Soul-, Rock- und Funk-Musiker

Jan Delay ist sowohl also Solo-Musiker als auch als Mitglied der „Beginner“ musikalisch aktiv

Seine drei letzten Solo-Alben landeten in Deutschland auf Platz 1 der Charts

2012 wurde er von der deutschen Werbebranche zum „Krawattenmann des Jahres“ gekürt

------------------------

Jan Delay passt eine Edeka-Werbung überhaupt nicht. Foto: imago images

Anscheinend war die großflächige Werbung nicht mit Jan Delay abgesprochen. Der Ärger des Musikers also durchaus verständlich.

Seine Fans jedenfalls verstehen den Edeka-Ärger:

„Du wusstest von nix??? Ist sowas überhaupt erlaubt, in Deutschland??? Krasser Scheiß!“

„Ich versteh den Sinn leider auch gar nicht...“

„Da hat aber jemand seinen Job verstanden. Nicht.“

„Edeka und die Telekom verarschen unseren Chefstyla? BOYKOTT!“

„Keine Sprüdose in der Tasche Meister?“

Bislang hat Edeka noch nicht auf den Ärger von Jan Delay reagiert. Es dürfte also noch spannend werden.

-------------------

Das ist Edeka:

Edeka ist ursprünglich die Abkürzung für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“

Gegründet wurde das Unternehmen am 25. November 1907 in Leipzig

2018 arbeiteten 376.000 Menschen für Edeka

Der Umsatz betrug 2018 über 53 Milliarden Euro

---------------