Edda Elisa Pilz privat: Realitystar, Influencerin und Ex-Fußballerin

Edda Elisa Pilz ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr im deutschen Reality-TV. Bekannt wurde sie durch Formate wie „Are You The One?“ und „Ex on the Beach“ – heute sorgt sie auch als Influencerin und Fitness-Coach für Aufmerksamkeit. Doch was steckt hinter dem Realitystar? In diesem Artikel erfährst du alles über Edda Pilz‘ Herkunft, ihre Vergangenheit als Fußballerin, ihre Beziehung und ihre neuesten Projekte.

Wer ist Edda Elisa Pilz?

Geboren am 29. Mai 2001 – Sternzeichen Zwilling – ist Edda Elisa heute als Reality-Star und Influencerin aktiv. Seit 2023 wohnt sie in Berlin und teilt auf Instagram regelmäßig persönliche Einblicke in ihren Alltag – von Fitness-Workouts bis hin zu Rezeptideen und privaten Momenten. Ihre Community wächst stetig, nicht zuletzt durch ihre offene Art und ihre Präsenz in verschiedenen Reality-Formaten.

+++ Von der Immobilienmaklerin zur Küchenhilfe: Hanka Rackwitz +++

Edda Pilz früher: Ihre Herkunft und Fußballkarriere

Bevor sie im Reality-TV Fuß fasste, war Edda Pilz ambitionierte Fußballerin. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Sport und verbrachte mehr als ein Jahr im Sportinternat Neubrandenburg. Ihre fußballerische Laufbahn führte sie durch mehrere Vereine:

Borussia Pankow (3 Jahre)

Berlonia Mitte (3 Jahre)

FC Neubrandenburg U17 (2016-2018)

1. FC Union Berlin (2018-2021)

SFC Stern 1900 (2019-2021)

Edda Pilz und Fußball – das war viele Jahre eine enge Verbindung. Auf der Live-Streaming-Plattform „Twitch“ spielt sie gelegentlich FIFA – so bleibt sie dem Sport weiterhin verbunden.

Fun Fact über Edda: Ihr Lieblingsfußballspieler ist Lionel Messi.

+++ Tommy Pedroni privat: So heißt der „Sommerhaus“-Star wirklich +++

Durchbruch im TV: Edda bei „Are You The One?“

2023 nahm Edda Elisa an der RTL-Datingshow „Are You The One?“ teil und gewann dort an Bekanntheit. In der Sendung lernte sie Paddy kennen, mit dem sie nach der Show ein Paar wurde. Die Beziehung hielt allerdings nicht lange – 2024 trafen sich die beiden erneut in dem Format „Ex on the Beach“.

Im Dezember 2023 war sie zu Gast im Youtube Format „6 Boys Blind Dating“ von Influencer Ceddo. Dort versuchte sie anhand von Fragen und der Outfitwahl der Männer ihren passenden Date-Partner zu finden.

Heute ist sie fester Bestandteil im deutschen Reality-TV. Zuletzt war sie bei „Reality Backpackers“ auf Joyn zu sehen und ist 2025 gemeinsam mit ihrem aktuellen Partner Michael Klotz im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL dabei.

+++ DAS sind die Gewinnerpaare des Sommerhaus der Stars +++

Sophia Thomalla moderiert die Dating-Show „Are you the One”. Foto: Foto: MAGO / Political-Moments

Edda Pilz und ihr Freund Michael Klotz

Im September 2024 machte Edda ihre Beziehung mit Michael öffentlich. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zu „Ex on the Beach“. Auf Instagram zeigen sie sich regelmäßig zusammen – und auch in der kommenden Sommerhaus-Staffel wird das Paar zu sehen sein.

Fitness, Alltag und Gefühle: So zeigt sich Edda auf Social Media

Auf Social Media positioniert sich Edda Pilz als Fitness-Influencerin und Personaltrainerin. Ihre Posts drehen sich um gesunde Ernährung, Sport, Mode und das Leben mit ihrer Pudeldame Elli, die sie 2023 zu sich holte. Auf Instagram und TikTok gewährt sie ihren Followern zudem authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Im Febuar 2025 löste sie eine hitzige Diskussion in den sozialen Medien aus. In einem TikTok-Video nahm sie ihre Zuschauer bei einem typischen Arbeitstag – Kooperationen abdrehen, E-Mails checken, Pakete abholen, Gassi gehen mit dem Hund und ein Abstecher ins Fitnessstudio. Einige ihrer Aussagen sind den Leuten sauer aufgestoßen – auch Influencer-Kollegen meldeten sich dazu zu Wort.

Ihr TikTok-Video beendete sie mit diesem Fazit: „Wie ihr seht, ist das einfach so ein ganz normaler Arbeitstag mit ganz normalen Arbeitszeiten. Der Unterschied ist, dass man als Influencer nie richtig frei hat, weil man alles teilen muss.“

Es hagelte Kritik von Zuschauern und anderen Social-Media-Stars – Edda sei sich ihres Privilegs nicht bewusst. Schließlich entschuldigte sich die Ex-Fußballerin für das Missverständnis.

+++ Tara Tabitha privat: Neuer Freund Dennis Lodi setzte alles auf eine Karte +++

Edda Elisa Pilz: Mehr als nur Reality-TV

Ob als Sportlerin, Influencerin oder TV-Star – Edda Elisa Pilz hat viele Facetten. Ihre Entwicklung von der Fußballerin zur Reality-TV-Persönlichkeit macht sie zu einer spannenden Figur im deutschen Unterhaltungsbereich – eine junge Frau, die selbstbewusst durchs Leben geht.

Du willst mehr über die Sommerhaus-Welt erfahren? Hier findest du heraus, welche Promi-Paare sich nach der Teilnahme an dem beliebten Format getrennt haben:

+++ Liebes-Aus nach „Sommerhaus der Stars“: Diese Stars haben sich nach der Show getrennt +++