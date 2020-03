Eckhart von Hirschhausen platzt in Corona-Krise der Kragen: „Da könnte ich an die Decke gehen!“

Die Corona-Krise geht mittlerweile wohl allen Menschen an die Nieren. Auch in der NDR-Talkshow am Dienstagabend war das Thema Coronavirus Anlass für ein Videogespräch zwischen Bettina Tietjen, Jörg Pilawa, Tennispielerin Andrea Petković und Komiker und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen.

Vor allem von Hirschhausen wurde zwischenzeitlich richtig böse. Grund war – wie könnte es anders sein – der amerikanische Präsident Donald Trump und sein Umgang mit dem Coronavirus.

Dr. Eckart von Hirschhausen vergleicht die USA mit Deutschland

Dr. Eckart von Hirschhausen vergleicht dahingehend Deutschland und die USA im Umgang mit dem Coronavirus: „Wir können auch Gott sei Dank von einer halbwegs vernünftigen Regierung ausgehen. Ich erlebe auch, was Trump da für einen total anti-wissenschaftlichen Kurs fährt. Sein oberster Oberarzt, der Lothar Wieler (Präsident des Robert Koch-Instituts) der USA sagt: 'Wir haben kein Medikament'. Und dann sagt Trump: 'Ne, ich habe ein gutes Gefühl. Sie werden schon sehen, ich bin ein sehr schlauer Typ.' Da könnte ich an die Decke gehen!“

Das ist Dr. Eckart von Hirschhausen:

Eckart Axel von Hirschhausen wurde am 25. August 1967 in Frankfurt am Main geboren

Er ist ein deutscher Fernsehmoderator, Arzt, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian und Schriftsteller

2008 gründete er seine Stiftung „Humor hilft heilen“

Hirschhausen sicher: Kanzlerin agiert vorbildlich

Glücklicherweise sei dies in Deutschland anders, so Hirschhausen: „Wir haben eine Kanzlerin, die gerade vorbildlich agiert, und die sagt: 'Ich habe zu einem Corona-Positiven Kontakt gehabt, also gehe ich erst einmal in Quarantäne.' “

Diese Dinge sind es, die ihm Mut machen. Von daher glaubt Dr. Eckart von Hirschhausen auch, dass Deutschland gestärkt aus dieser Krise herausgehen könne.

