Eckart Witzigmann: Sorge um beliebten Star-Koch (78)! Mit Notarzt ins Krankenhaus

München. Große Sorge um Eckart Witzigmann! Der Star-Koch hat sich bei einem Sturz schwer verletzt und musste mit dem Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die „Bild“ (Bezahlinhalt) berichtet, ist der „Koch des Jahrhunderts“ am Montag in einer Bar in der Münchner Innenstadt schwer gestürzt. Nach Informationen des Blattes ist Eckart Witzigmann weiter in ärztlicher Behandlung, mittlerweile soll es dem 78-Jährigen aber bereits etwas besser gehen.

Eckart Witzigmann stürzt schwer

Die Familie des Star-Kochs hat sich bislang noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Seit 1971 gehört der gebürtige Österreicher zur Spitzengastronomie in München. 1973 bekam er den ersten, nur ein Jahr später den zweiten Michelin-Stern für das Restaurant Tantris.

Zahlreiche Michelin-Sterne

1978 eröffenete Eckart Witzigmann in München sein sein eigenes Lokal: „Restaurant Aubergine“, für das er drei Michelin-Sterne erkochte. 1994 wurde er vom Restaurantführer „Gault&Millau“ zum „Koch des Jahrhunderts“ ernannt.

Zuletzt wagte der Wahl-Bayer auch den Sprung ins Fernsehen: Bei Sat.1 war er in der Kochsendung „Top Chef Germany“ zu sehen.

Eckart Witzigmann:

geboren am 4. Juli 1941 in Hohenems, Österreich

er gilt als einer der besten Köche der Welt

in den 1970er Jahren etablierte er die Nouvelle Cuisine in Deutschland

er erkochte zahlreiche Michelin-Sterne

