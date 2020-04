Eckart von Hirschhausen: Knallharte Worte Richtung Bundesregierung – „Gegen seinen Willen angekarrt"

Pflegenotstand und Corona-Krise – zwei Themen, die derzeit Hand in Hand gehen. Die Rede ist von Helden des Alltags, von Sonderpremieren, doch am eigentlichen Notstand in der Pflege ändert das so schnell nichts. Ein Umstand, der Eckart von Hirschhausen wütend macht.

So wütend, dass er seinen Auftritt beim „Käpt´ns Dinner" im NDR nutzt, um seinem Ärger Luft zu machen und ordentlich gegen die Bundesregierung auszuteilen.

Eckart von Hirschhausen teilt im NDR gegen Bundesregierung aus

Eigentlich ist Eckart von Hirschhausen bekannt dafür, Medizin mit einer Prise Humor und vor allem anschaulich zu erklären. Doch mit zunehmendem Alter, das räumt er auch im NDR ein, wird er politischer und engagiert sich unter anderem für den Klimaschutz.

Das finden wohl angemerkt nicht alle super, so manch einer greift da sogar zu drastischen Mitteln und verbrennt die Bücher des studierten Arztes, erzählt er bei „Kpt´ns Dinner". Seine Frau attestiert ihm sogar Größenwahn. Die Welt retten, das sei dann doch etwas zu viel.

--------------------

Mehr Themen

Eckart von Hirschhausen platzt in Corona-Krise der Kragen: Da könnte ich an die Decke gehen!

Eckart von Hirschhausen macht Coronavirus-Witz – Fans entsetzt: „Da kann ich nicht drüber lachen"

--------------------

Doch Eckart von Hirschhausen nutzt seine öffentlichen Auftritte weiterhin, um politische Themen zu platzieren. Und so soll es in der neuen Folge um den Pflegenotstand gehen. Als studierter Arzt kennt er die Situationen in Krankenhäusern, weiß um die Not des Personals.

--------------------

Das ist Dr. Eckart von Hirschhausen:

Eckart Axel von Hirschhausen wurde am 25. August 1967 in Frankfurt am Main geboren

Er ist ein deutscher Fernsehmoderator, Arzt, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian und Schriftsteller

2008 gründete er seine Stiftung „Humor hilft heilen“

--------------------

Hirschhausen gegen Digitalisierung in der Pflege

„Wir müssen endlich drüber reden, was da erstens für Helden des Alltags jeden Tag unterwegs sind. Und zweitens, dass das einer der Jobs ist, wo die Digitalisierung nicht so viel zu suchen hat", betont der Kabarettist.

+++Xavier Naidoo: Irre Theorien zum Coronavirus – „Böse Frau Merkel, Sie bringen unsere Alten um"+++

Roboter statt Krankenhauspersonal? Da hat Eckart von Hirschhausen so gar keine Lust drauf. „Ich will weder von einem Roboter gepflegt werden, noch von jemandem, der gegen seinen Willen aus fernen Ländern angekarrt wird", macht er deutlich. Ein klarer Hieb gegen die Bundesregierung.

Die ganze Folge kannst du in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr im NDR sehen.