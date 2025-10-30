Neuer Eberhofer im Kino? DIESES Bild spricht eine eindeutige Sprache

Diese Filme haben den Kult-Status definitiv erreicht: Seit Jahren sorgen die Eberhofer-Krimis von Autorin Rita Falk für Begeisterung bei den Zuschauern. Nachdem der letzte Teil „Rehragout-Rendezvous“ ein Mega-Erfolg war, folgt nun die zehnte Verfilmung namens „Steckerlfischfiasko“.

Nun gibt es gute Nachrichten für alle Eberhofer-Fans: Die Dreharbeiten in Niederbayern und München sind offiziell abgeschlossen!

Eberhofer-Film steht in den Startlöchern

Neben Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff stehen auch andere bekannte Gesichter für den neuen Film vor der Kamera. Fans können sich unter anderem auf ZDF-Kommissarin Lara Mandoki oder auch Schauspielerin Ruby O. Fee freuen. Nun, wo die Dreharbeiten abgeschlossen sind, freuen sich die Beteiligten riesig auf den Kinostart.

„Das Filmteam rund um die Eberhofer-Welt ist mittlerweile zu meiner zweiten Familie geworden. Rita Falk hat uns mit ihren einzigartigen Vorlagen wunderbare Figuren und Geschichten geschenkt, aus denen wir nun schon zum zehnten Mal schöpfen dürfen. Mit großem Dank an mein engagiertes Team und den großartigen Cast blicke ich stolz auf diese gemeinsame Erfolgsgeschichte. Ein besonderer Dank geht an Kerstin Schmidbauer und die Constantin Film für ihr Vertrauen und die fantastische Zusammenarbeit“ , so Ed Herzog, der für Regie und Drehbuch verantwortlich ist, in einer Pressemitteilung.

Produzentin Kerstin Schmidbauer sagt: „Als wir vor über zehn Jahren mit ‚Dampfnudelblues‘ gestartet sind, hat keiner geahnt, was für eine unglaubliche Reise wir vor uns haben. Sebastian Bezzels Eberhofer ist eine Kino-Kultfigur geworden. Dass wir mit diesem wunderbaren Ensemble und dem großartigen Team um Regisseur Ed Herzog nun den zehnten Eberhofer-Film umsetzen konnten, macht mich unglaublich stolz und glücklich.“

Der neue Eberhofer-Film namens „Steckerlfischfiasko“ kommt am 13. August 2026 in den Kinos.