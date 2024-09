„Eagles“-Star J. D. Souther ist tot – er stirbt kurz vor Start seiner Tournee

Traurige News aus Amerika! Songwriter und Sänger J. D. Souther ist im Alter von 78 Jahren gestorben, wie die „L.A. Times“ berichtet. Der Amerikaner schrieb unter anderem zahlreiche Hits zusammen mit den Eagles und Linda Ronstadt. Nun ist er tot – und das kurz vor Auftakt seiner Tournee.

„Eagles“-Star J. D. Souther ist tot

Seine Songs haben eine ganze Generation geprägt. Mit Liedern, wie „New Kid in Town“ und „Heartache Tonight“ von den Eagles sorgte J. D. Souther für große Begeisterung. Nun ist der weltweit bekannte Sänger und Songwriter tot, wie ein Sprecher der Eagles gegenüber der „L.A. Times“ bestätigt.

J. D. Souther sei in seinem Haus in New Mexico gestorben, heißt es in dem Statement. Besonders traurig für seine Fans: Der Musiker sollte nächste Woche eine Tournee in Phoenix starten. Nun trauern seine Anhänger um den weltbekannten Sänger und Songwriter.

„Eagles“-Star J. D. Souther ist tot – Fans in Trauer

In den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme riesig. Tausende Fans teilen ihr Beileid mit der Familie und den Angehörigen des Amerikaners. Auf X liest man zahlreiche, emotionale Worte:

„Seine Musik war ein großer Teil des Soundtracks meiner Jugend. Er war so talentiert.“

„Zu früh gegangen, J. D. Du hattest uns noch so viel vorzusingen.“

„R.I.P. Er definierte das Genre des kalifornischen Rocks. Er hatte gute Melodien.“

„Als Autor und Musiker war Souther dank seiner legendären Arbeit hinter den Kulissen als Songwriter der Eagles das Talent hinter einigen der beliebtesten klassischen Rockklänge.“

Woran der Songwriter am Ende des Tages gestorben ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Bleibt abzuwarten, welche Details dieses traurigen Todesfalls noch ans Licht kommen werden.