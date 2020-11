Dunja Hayali: ZDF-Moderatorin postet BH-Rätsel – was liegt denn da in ihrer Wäsche?

Privater Spaß bei Dunja Hayali! Die ZDF-Moderatorin dürfte gerade eigentlich gar nicht in Witze-Laune sein, nachdem herausgekommen war, dass sie einen anonymen Hass-Brief aus Hamm (NRW) bekam.

Doch die Journalistin lässt sich von solchen pietätlosen Botschaften nicht unterkriegen. Stattdessen zeigt Dunja Hayali nun private Einblicke in ihr Reich, wirkt gut gelaunt und gibt ihren Instagram-Fans obendrein ein kleines Rätsel auf.

Dunja Hayali: ZDF-Moderatorin postet BH-Rätsel

In ihrer Instagram-Story filmt sich Dunja Hayali vor einem Berg Wäsche. Zu sehen ist neben einer Hose und einem Hoodie auch etwas, das durchaus wie ein BH aussieht. Prompt fragt der ZDF-Star seine Follower: „BH oder Maske?“ Auf den ersten Blick sieht das schwarze Stück Stoff in der Tat wie ein BH aus, doch dann folgt in einer weiteren Story auch schon die Antwort.

-----------------------------

Das ist Dunja Hayali:

1974 in Datteln geboren

2007 übernimmt sie die Moderation der ZDF-heute-Nachrichten

Hayali moderiert außerdem das ZDF-Morgenmagazin

Sie gehört zum Team des aktuellen Sportstudios und moderiert einmal monatlich die Talkshow „dunja hayali“

-----------------------------

„Auflösung: Maske“, schreibt Dunja Hayali zu ihrem Bild, auf dem sie als Beweis die Maske aufsetzt. Ihr verschmitztes Grinsen können ihre Fans unter dem Mundschutz nur erahnen.

Dabei dürfte ihr gerade gar nicht zum Lachen zumute sein.

ZDF-Moderatorin Dunja Haylali. Foto: dpa

Dunya Hayali: Hass-Botschaft öffentlich auf Instagram

Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin kürzlich das besagte Hass-Schreiben, das sie bekommen hat. Am Briefkopf ist zu erkennen, dass der Absender aus Hamm kommt. Er beleidigt sie darin aufs Übelste, schreibt antisemitische und rassistische Äußerungen, setzt am Ende sogar einen Hitlergruß. Ihre Reaktion darauf: „Das wird den/die Absender:in mehr als das Porto kosten… Es reicht!“

-----------------------------

-----------------------------

Dunja Hayali wurde zuvor bereits öfter Opfer solcher Beleidigungen. Aus diesem Grund setzt sie sich auch verstärkt für einen offenen Dialog gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Und beweist mit Instagram-Storys aus ihrem Privatleben einmal mehr, dass die Bedrohungen nicht ihren Alltag bestimmen. (jhe)