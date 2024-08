Dunja Hayali: Zuschauer flippen während „Heute-journal“ aus

Was für ein Abend im Zeichen des Fußballs! Die EM 2024 hielt am Samstagabend (29. Juni) ganz Deutschland in Atem, als das mit Spannung erwartete Spiel zwischen Deutschland und Dänemark nicht nur durch einen heftigen Starkregen unterbrochen wurde, sondern auch durch eine stilvolle Überraschung seitens ZDF-Moderatorin Dunja Hayali.

Dunja Hayali überrascht ZDF-Zuschauer

Pünktlich um 21 Uhr sollte das Fußballfest beginnen, doch der deutsche Sommer hatte andere Pläne. Ein plötzlicher Starkregen sorgte für eine dramatische Unterbrechung des Spiels. Fans vor den Bildschirmen und im Stadion hielten den Atem an: Würde das Highlight der EM ins Wasser fallen? Doch der Fußballgott war gnädig – nach einigen bangen Minuten zog das Unwetter weiter, und das Spiel konnte fortgesetzt werden.

Während die Spieler auf dem Feld kämpften, sorgte Dunja Hayali im „heute journal“ für einen ganz anderen Aufreger. Unter ihrem seriösen Anzug blitzte etwas Pink-Lilanes hervor – ein Deutschland-Trikot! Bei der offiziellen Vorstellung durch den DFB im März 2024 gab es auf Social Media noch zahlreiche negative Stimmen. Doch inzwischen hat sich die Meinung gedreht. Ganz Deutschland glänzt in pink und lila sowie auch das „Heute-journal“.

Dieser modische Kniff blieb den aufmerksamen Zuschauern nicht verborgen und löste sofort eine Welle der Begeisterung in den sozialen Medien aus.

„Ist da ein Trikot unter dem Blazer?“, staunte ein Zuschauer auf der Plattform X. „Mit Deutschland-Trikot unterm Sacko. @dunjahayali ist einfach so eine Queen“, jubelte ein anderer. „Dunja Hayali mit Deutschland Trikot, sehr sympathisch“ und „Dunja Hayali – bestes Outfit, beste Frau! #GERDEN“, hallte es durch das digitale Echo.

Ein weiterer Zuschauer kommentierte einfach nur mit „Cooler Move!“