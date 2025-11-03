Düsseldorfer Personal-Trainer verrät: „Wer gleich zu viel will, scheitert schneller“

Er ist einer der bekanntesten Personal-Trainer des Landes, ackerte mit Promis, aber auch mit Fußballstars wie Lena Goeßling – Manuel Gajus. Im Interview mit dieser Redaktion spricht der Düsseldorfer über den inneren Schweinehund, das Training und Schönheits-Eingriffe.

Sie trainieren nicht nur Stars wie Lilly Becker, sondern auch mit Fußballprofis. Wie unterscheidet sich die Herangehensweise?

Der große Unterschied liegt in den Zielen. Ein Fußballprofi trainiert leistungsorientiert, da geht es um Schnelligkeit, Kraft, Prävention und sportartspezifische Abläufe. Bei Menschen aus dem öffentlichen Leben oder bei ganz normalen Männern und Frauen stehen Gesundheit, Figurziele und Wohlbefinden im Mittelpunkt. Am Ende muss jedes Training so individuell sein wie der Mensch, der vor mir steht.

Mit wem ist das Training komplizierter?

Kompliziert würde ich es nicht nennen. Profis sind es gewohnt, nach strikten Vorgaben zu arbeiten, da ist Disziplin quasi Teil des Jobs. Bei anderen Kunden ist oft der Alltag die größte Herausforderung: Beruf, Familie, wenig Zeit. Meine Aufgabe ist es, für jeden die passende Lösung zu finden, egal ob Leistungssportler oder ganz normaler Mensch.

Sie haben sich für einen Beauty-Eingriff entschieden. Was lassen Sie machen?

Ich habe mich für Botox entschieden. Für mich ist das nichts Ungewöhnliches, sondern ein bewusster Schritt für ein frisches, gepflegtes Aussehen.

Wieso gerade Botox?

Ich habe einen Job, in dem ich viel mit Menschen arbeite und auch in den Medien sichtbar bin. Da möchte ich genauso Wert auf mein Äußeres legen wie auf meine Fitness. Botox ist für mich ein kleiner, unkomplizierter Eingriff mit großem Effekt. Man fühlt sich einfach noch wohler in der eigenen Haut.

Ihr Tipp gegen den „inneren Schweinehund“?

Mein Tipp ist: klein anfangen und realistisch bleiben. Wer gleich zu viel will, scheitert schneller. Zwei feste Trainingseinheiten pro Woche, die man sich wie einen Termin im Kalender blockt, sind ein super Anfang. Konstanz schlägt Perfektion und der Spaß an Bewegung kommt dann von selbst.

Behandeln lässt sich Manuel Gajus übrigens bei Dr. Fatemi in der NRW-Landeshauptstadt. „Manuel hat Botulinumtoxin (Botox) in die Stirn und in die Schläfen injiziert bekommen“, berichtet uns Fatemi. Und weiter: „Die Behandlung mit Botox zu ästhetischen Zwecken dient der Glättung von Falten, kann aber auch präventiv eingesetzt werden, um Falten vorzubeugen. Bei der richtigen Dosierung wirkt das Gesicht danach natürlich und frisch. Der große Vorteil von Botox ist, dass man damit schnelle verjüngende Effekte erreichen kann, ohne sich einer größeren Operation zu unterziehen.“