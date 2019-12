Duell um die Welt (Pro7): Sophia Thomalla in Todesangst – „Sadist!“

Ja, Joko Winterscheid (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) haben in ihrer Pro7-Show „Das Duell um die Welt“ schon viele verrückte Prüfungen gemacht. Jetzt lassen sie Promis für sich antreten – diesmal war Model Sophia Thomalla (30) das Opfer, im wahrsten Sinne...

Sophia Thomalla war in Team Klaas, der sie direkt zu Beginn erstmal gelobt hat: „Wenn es darum geht, was durchzuziehen, ist sie perfekt.“ Tatsächlich hat Sophia in der Pro7-Show die erste von Jokos Aufgabe sofort angenommen und gemeistert: Sie musste mit verbundenen Augen durch Nizza (Frankreich), hat sich bis zum Strand durchgewurschtelt. Was danach folgt, ist allerdings an der Grenze des absolut Zumutbaren...

Hier sitzt Sophia mit verbundenen Augen am Strand von Nizza. Noch gaaaanz entspannt... Foto: ProSieben

Heimlich nach ins 1200 Kilometer entfernte Ungarn

Die noch immer blinde Sophia wurde just mit dem Auto 1200 Kilometer weit (!) nach Ungarn verfrachtet. Offizielle Begründung: „Fehler in der Reiseplanung.“ Sophia: „Ich hatte irgendwann auch kein Gespür mehr für Zeit. Der Tag war schon so scheiße, da dachte ich, wenn ich jetzt abbreche, war alles umsonst.“ Nach der Fahrt sollte sie ein Hubschrauber auf einen Berg bringen, von wo sie sich dann mit einem Seil von einer Klippe hinunterstürzen sollte.

Noch immer konnte Sophia nicht sehen, wo sie war, hatte keine Ahnung von Jokos Geheimplan. Foto: ProSieben

Ohne Vorwarnung in die Tiefe geschubst

Doch Joko hatte was anderes vor, sie erlebte eine böse Überraschung, denn: Kaum war sie in der Luft, hat ein Mitarbeiter heimlich ein Seil an ihrer Weste befestigt – und sie prompt ohne Vorwarnung rausgeschubst!

Sophia Thomalla an der Schwelle zum Sturz in die Tiefe. Sekunden später schubst der Mitarbeiter das Model ohne Vorwarnung runter. Foto: ProSieben

Sophia schrie, riss sich panisch die Augenbinde ab, realisierte erst dann, dass sie gesichert war. Am Boden war sie noch geschockt, sagte: „Ich wusste nicht, dass ich an einem Seil hänge. Ich hatte Todesangst!“

Ja, dieser dicke Punkt ist Sophia Thomalla, die mitten im freien Fall ist. Foto: ProSieben

In BILD nahm sie rückblickend die Aktion aber doch noch locker, sagt: „Wer von Winterscheid-Reisen zu einer Aufgabe geschickt wird, muss eh mit allem rechnen. Deshalb habe ich mich auf das Schlimmste bei diesem Sadisten vorbereitet. Der Sprung war trotzdem geil.“ (mg)