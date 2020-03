DSDS: RTL muss die Sendung SOFORT absetzen – aus diesem Grund

Ein Kommentar

Es waren Worte voller Ignoranz. Worte, die so gar nichts mit dem zu tun haben, was Xavier Naidoo in seinen Liedern predigt. Nichts mit Liebe. Nichts mit Zusammenhalt. Nichts mit Freundschaft. Lediglich Spaltung und Hass.

Mit dem kurzen Video, das Mitte der Woche ganz Deutschland erschütterte, hat sich Xavier Naidoo für die „DSDS“-Jury disqualifiziert. Doch nur mit einem einfachen Ausschluss ist es hier nicht getan.

„DSDS“: Sendung muss auf der Stelle abgesagt werden

Gerne hat RTL Xavier Naidoo in die Jury seiner Cash-Cow „DSDS“ geholt. Warb im Vorfeld groß mit der „besten Jury aller Zeiten“. Xavier Naidoo sollte dabei die notwendige Portion Glanz mitbringen. Dabei hätten die Kölner von Naidoos Ansichten wissen können. Nein, sie hätten davon wissen müssen.

-----------------

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Kurt Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg

Seine Alben sind Verkaufsschlager

Mit seinen Songs löste Xavier immer wieder Kontroversen aus

----------------

Zu oft war Xavier Naidoo schon in ähnlichen Situationen beobachtet worden. Man denke an seinen Auftritt vor Reichsbürgern. Ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit hatte er zu ihnen gesprochen. „Es sind alles Systemkritiker so wie ich“, hatte der Sänger damals seinen skurrilen Auftritt begründet.

+++Xavier Naidoo: Hat sich der Sänger strafbar gemacht? Anwalt ist sich sicher: „Die Aussagen...“+++

Auch jetzt wird er vermutlich eine Erklärung finden. Doch das wird, das darf ihm nicht mehr nützen.

RTL muss Konsequenzen aus der Causa Naidoo ziehen

Damit MUSS nun Schluss sein. Und auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ müssen nun Konsequenzen gezogen werden.

Xavier Naidoo hat DSDS schweren Schaden zugefügt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Und es gibt nur eine: Setzt die Sendung für dieses Jahr ab! Unter dem Einfluss des Coronavirus wäre es eh keine schlechte Idee, die Massenveranstaltung im Fernsehstudio zu beenden.

-----------------------

+++ Xavier Naidoo: RTL schmeißt DSDS-Juror raus – DAS droht ihm jetzt +++

+++ Xavier Naidoo: Fans rätseln nach DSDS-Aus – kehrt der Sänger doch wieder zurück? +++

+++ DSDS (RTL): Dieter Bohlen nach Naidoo-Rauswurf über Jury-Zukunft – „Jede Woche kommt...“ +++

+++ Xavier Naidoo sorgt erneut mit Video für Aufregung – Irrer Vergleich! +++

-----------------------

Nicht einfach zurück zum Alltag

Und RTL würde mit dem Schritt klar zeigen: Wir kehren nicht einfach zum Show-Alltag zurück. Im Gegenteil. Wir kehren einmal durch und machen uns für das stark, wofür DSDS immer stand.

Für Toleranz und Spaß nämlich. Für eine Sendung, in der Menschen wie Daniel Küblböck oder Prince Damian ein Zuhause gefunden haben. Und nicht für einen Mann wie Xavier Naidoo.