DSDS-Zuschauer sauer: „So frech wie heute war’s noch nie“

Ein paar Gesangsauftritte garniert mit gaaaaanz viel Werbung: So kann man das DSDS-Finale 2024 wohl am treffendsten beschreiben. Klar, wir schauen hier eine Live-Show. Eine Live-Show kostet viel Geld – vor allem, wo sie doch mit Stars wie Dieter Bohlen, Beatrice Egli oder auch Bushido gespickt ist. Doch das, was RTL da am Samstagabend (9. November 2024) abzog, schlug dem Fass den Boden aus.

Nach nahezu jedem Auftritt leitete DSDS-Final-Moderatorin Laura Wontorra in die Werbung über. Ein Fakt, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der RTL-Castingshow alles andere als gut ankam. Und so regte sich bei „X” (vormals Twitter) schon nach gut anderthalb Stunden Widerstand.

Werbung mit ein bisschen DSDS

„So frech wie heute war’s mit der Werbung aber noch nie, oder?“, fragte beispielsweise ein Zuschauer. Ein anderer ergänzte: „Schon wieder Werbung? War doch gerade erst?“ Während ein Dritter frotzelte: „Vielleicht wäre es besser, bis zum Ende der Show Werbung zu zeigen.“

Doch damit noch nicht genug der Häme. „Vielen Dank, liebe Programmverantwortliche von RTL, dass ihr zwischen der Werbung auch immer mal wieder ein wenig von DSDS sendet“, witzelte ein Zuschauer. Während ein anderer mutmaßt: „Die Schlagzahl an Werbung wird erhöht. Irgendwie muss man es ja bis null Uhr strecken.“

Sogar Dieter Bohlen singt

Noch mehr Häme als RTL für die ständige Werbung bekam nur noch Dieter Bohlen für seinen Gesangsauftritt im Finale. „Ja, Dieter, halte das Mikro doch noch weiter weg, damit es noch offensichtlicher wird, dass du Playback nutzt“, scherzt ein Zuschauer. Und ein anderer ergänzt: „Was soll das jetzt? Ich will die nächsten Songs der Kandidaten hören.“

Doch es gibt auch Fans, die den Auftritt des Poptitan feiern. „Wenn der bisher beste Auftritt des Abends von Dieter selbst kommt, sagt das schon was aus über die Finalisten“, so ein Anhänger des einstigen „Modern Talking“-Stars.