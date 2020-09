DSDS: 11 Jahre her – was macht eigentlich Sieger Daniel Schuhmacher?

Elf Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem Daniel Schuhmacher bei DSDS gewonnen hat. Der Sieger der sechsten Staffel eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Sein Debütalbum „The Album“ hat damals Platz 1 der Albumcharts erreicht.

Heute erinnern sich womöglich nur noch die wenigsten DSDS-Zuschauer an Daniel Schuhmacher. Um den Sänger ist es in den vergangenen Jahren ziemlich still geworden – doch jetzt meldet sich der einstige DSDS-Sieger endlich zurück.

DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher ist zurück!

Inzwischen lässt Daniel Schuhmacher seine Songs nicht mehr von DSDS-Chef Dieter Bohlen komponieren. Die Zusammenarbeit zwischen dem Sänger und dem Poptitan wurde bereits im September 2009 beendet. Der Grund dafür sei Zeitmangel gewesen, wie Dieter Bohlen der „Bild“-Zeitung erklärt hat.

Es sei eine „Trennung in Freundschaft“ gewesen. Doch auch ohne Dieter Bohlen scheint Daniel Schuhmacher nun große Erfolge zu erzielen. Seine neuste Single „Hypnotized“ ist am 11. September erschienen und hört sich ganz anders an als sein DSDS-Hit „Anything but Love“.

Seit Sonntag ist nun auch das dazugehörige Musikvideo draußen und darin zeigt sich Daniel Schuhmacher von einer ganz neuen Seite. Die Surferfrisur und die dramatische Bohlen-Ballade hat der 33-Jährige hinter sich gelassen. Nun zeigt sich der Musiker mit kurzgeschorenen Haaren und elektronischem Sound.

Daniel Schuhmacher mit seiner neuen Single „Hypnotized“.

Das ist Daniel Schuhmacher:

Daniel Schuhmacher wurde am 19. April 1987 in Pfullendorf geboren

Für seine Teilnahme an der RTL-Castingshow DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) wurde er von der Schule freigestellt

Zum ersten Mal nahm Daniel im Jahr 2008 an der Castingshow teil und schaffte es bis zum Recall

Im Jahr darauf bewarb er sich erneut und ging am Ende mit seiner Single „Anything but Love“ als Sieger der sechsten Staffel hervor

Im Jahr 2014 outete sich der Sänger als homosexuell

Daniel Schuhmacher setzt sich für LGBTQ-Rechte ein

Das Video liegt Daniel Schuhmacher besonders am Herzen. Seit seinem Outing im Jahr 2014 macht sich der DSDS-Sieger für die LGBTQ-Szene stark. „Im Video bin ich erstmals mit einem Mann zu sehen. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und lebe hier auch noch heute. Mit diesem Song und Video möchte ich mich selbst befreien und für unsere Community werben“, erklärt Daniel sein neustes Werk.

Wegen seiner Sexualität habe der Pfullendorfer schon so einige Anfeindungen erleben müssen. Und genau deshalb will er nicht länger schweigen. „Jeder Mensch sollte für seine Rechte kämpfen, wenn er sich nicht gleichberechtigt fühlt“, so Daniel Schuhmacher.

Daniel Schuhmacher singt von der Liebe auf den ersten Blick

In seinem neuen Song geht es um die Liebe auf den ersten Blick. „Jeder hat eine solche Situation schon einmal erlebt und war völlig hypnotisiert von einem Menschen“, so Daniel Schuhmacher über seinen neuen Song, der direkt ins Ohr geht.

Wie es um den Beziehungsstand des Sängers aussieht, behält Daniel vorerst für sich. Allein mit seiner Musik können sich aber zahlreiche Menschen identifizieren und vor allem die LGBTQ-Szene wird dem DSDS-Star mehr als dankbar sein für diesen mutigen Schritt.