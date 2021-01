DSDS: Wow! So haben die Fans Siegerin Marie Wegener noch nicht gesehen

Das Mädel, das 2018 bei DSDS triumphierte, ist kaum wiederzuerkennen.

Marie Wegener aus Duisburg ist nicht mehr die schüchterne 16-jährige Teenagerin, die einst mit ihrer engelsgleichen Stimme bei „Deutschland sucht den Superstar“ gewann.

DSDS-Siegerin Marie Wegener überrascht mit neuem Style

Inzwischen ist Marie Wegener 19 Jahre alt - und eine gefeierte Musical-Sängerin.

Auf Instagram überraschte die ehemalige DSDS-Siegerin nun mit einem neuen Style.

So eroberte Marie Wegener den DSDS-Olymp. Foto: dpa

Man kannte Marie sonst vor allem natürlich mit wenig Schminke, leicht gelockten, blonden Haaren. So überzeugte sie neben ihrer atemberaubenden Stimme Poptitan Dieter Bohlen und sicherte sich die 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ - als jüngste Siegerin aller Zeiten.

Doch jetzt sieht man Marie mal in ganz neuem Look. Zöpfe, Kreolen und ein neues Make Up. So hat man die DSDS-Gewinnerin noch nicht gesehen.

Marie liefert auch gleich die Erklärung: „Gestern war die liebe Chanice Make Up bei mir und wir hatten mal ein bisschen was neues probiert. Ich fand es sehr spannend und es hat auch echt Spaß gemacht.“

Ihren Fans gefällt es:

Omg wie krass diese Verwandlung von damals von the Voice Kids 2013 bis heute ist, dass ist der Wahnsinn!!! Du bist so eine hübsche junge Frau geworden und so erwachsen

Marie wichtig ist das du Spaß hattest, neue Erfahrungen und Einblicke gemacht hast. Das Foto ist cool geworden

Du bist wunderschön und das blaue steht dir extrem gut! Die Frisur lässt einen irgendwie ein bißchen ins letzte Jahr also in die Zeit von vor einem Jahr zurück reisen ähnelt etwas deiner Frisur beim Musical als Bella, aber da DU ja auch BELLA bist passt es ja auch perfekt!

Voll schön

Neben der Frisur fällt den Usern auch das blaue Top auf, das manche an eine Schuluniform erinnert. „Richtige Schnecke“, schreibt die Rennfahrerin Carrie Schreiner. (ms)