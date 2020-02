DSDS-Sieger Alphonso Williams (†57): Familie besucht Grab – und macht schreckliche Entdeckung

Oldenburg. Traurige Entdeckung am Grab von Alphonso Williams (†57). Der DSDS-Sieger verstarb im vergangenen Oktober an den Folgen seiner Krebserkrankung. Auf dem Friedhof in Oldenburg findet der Sänger nun seine letzte Ruhe. Doch an seiner Ruhestätte kommt es immer wieder zu schlimmen Zwischenfällen.

Unbekannte haben zum wiederholten Mal das Grab von Alphonso Williams beschädigt – sogar diverse Dinge entwendet. Für seine trauernde Familie eindeutig zu viel des Guten. In einem emotionalen Post richten sich seine Lieben nun an die Fans.

Alphonso Williams: Familie macht schreckliche Entdeckung an seinem Grab

Sie schreiben zunächst: „Wir sind erfreut darüber, dass ihr Papa so häufig besucht. Der Rasen vor dem Grab hat kaum eine Chance nachzuwachsen, da so viele liebe Menschen sich davor aufhalten. Das freut uns.“

„Wir bitten darum, Papas Grab nicht zu beschädigen“

Und dann folgt das Thema, das ihnen aktuell besonders zu schaffen macht: „Wir bitten jedoch darum, Papas Grab nicht zu beschädigen, zu zerkratzen, Sachen zu verschieben - oder noch schlimmer - mitzunehmen. Wir geben uns sehr viel Mühe damit, das Grab für Papa herzurichten, weshalb es uns das Herz bricht, wenn etwas am nächsten Tag fehlt oder kaputt gemacht wurde.“

Dies sei in letzter Zeit häufiger der Fall gewesen, einige Personen seien sogar schon auf frischer Tat ertappt worden. Und dennoch: Das Zerstören des Grabes nimmt offenbar kein Ende.

Alphonso Williams: Krankheit lange Geheimnis

Alphonso Williams ist im Oktober 2019 gestorben. Foto: dpa

Alphonso Williams starb am 12. Oktober 2019 im Alter von 57 Jahren. Zwei Wochen später fand in Oldenburg die Beerdigung mit seiner Familie und Freunden statt. Über seinen Gesundheitszustand schwieg der Künstler lange Zeit, bevor er kurz vor seinem Tod schließlich doch damit an die Öffentlichkeit ging.

2017 wurde Alphonso bei DSDS zum 14. Superstar gekürt – aufgrund seines musikalischen Talents, aber nicht zuletzt auch wegen seiner charmanten und positiven Persönlichkeit.