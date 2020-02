DSDS (RTL): Sorge um Dieter Bohlen! Poptitan stürzt – „Echt brutal!“

Die Show muss den Dieter Bohlen ganz schön umgehauen haben! Der Pop-Titan (66) stürzt beim DSDS-Recall-Finale in Südafrika. Er muss sogar danach von Sanitätern versorgt werden. Die anderen Jury-Mitglieder wünschen ihm alles Gute.

DSDS: Dieter Bohlen stürzt bei Recall

Am Samstag wird entschieden wer in die Liveshows der Casting-Show kommt. Bei den Dreharbeiten des DSDS-Recalls in Südafrika hat es Bohlen regelrecht vom Hocker gerissen.

Chefjuror Dieter saß bei der Show, wie gewohnt hinter dem Jurypult auf einem Klappstuhl. Doch plötzlich kippte er damit nach hinten weg. „Ich dachte ich habe Kontrolle, ich hatte aber keine Kontrolle“, erzählt er.

Das ist die Jury von DSDS:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Oana Nechiti

Xavier Naidoo

Tatsächlich musste er danach noch von Sanitätern am Knie verarztet werden. Sein Jury-Kumpel Pietro Lombardi (27) erzählt: „Die Szene mit Dieter war echt brutal!“. Der Sänger habe sich echt erschrocken.

Filmreifer Sturz

Xavier Naidoo (48) ist erstaunt und berichtet, der Sturz habe sehr stuntwürdig ausgesehen. „Das war schon hart. Ich drück dir die Daumen, Dieter“.

Zum Glück ist alles nochmal gut gegangen. Ob sein Sturz in die Fernsehgeschichte eingeht? Der Ansicht sind zumindest Pietro und Xavier, wie „RTL.de“ berichtet. Du kannst dir am Samstagabend jedenfalls bei der Ausstrahlung ab 20.15 Uhr bei RTL selbst ein Bild davon machen.

DSDS läuft dienstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL und bei TV Now.