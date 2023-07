DSDS-Klatsche: Sem Eisinger zurück im Job – „Muss arbeiten“

Deutschland und seine Superstars. Zugegeben: So richtig erfolgreich werden die wenigsten Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Klar, es gibt Ausnahmen: Alexander Klaws zum Beispiel, der es immerhin bis zum Jesus bei RTL geschafft hat. Oder Beatrice Egli, die zur besten Sendezeit in der ARD mit Schlager-Megastar Florian Silbereisen turteln darf.

Auch Sem Eisinger, der 2023 der mittlerweile 20. Sieger der RTL-Castingshow wurde, war mit großen Erwartungen in sein Abenteuer als Superstar gestartet. Doch mittlerweile ist der DSDS-Gewinner wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Seit Montag arbeitet er wieder im Betrieb.

DSDS-Sieger Sem Eisinger zurück im normalen Job

„Hi, ihr Lieben, ihr wolltet ja wissen, ob ich nebenbei noch arbeite oder nur Musik mache. Tatsächlich arbeite ich nebenbei auch noch. Ich bin gerade in der Firma und arbeite im Büro. Ich bin im Vertriebsinnendienst und habe mir gedacht, ich möchte anfangs natürlich die Arbeit nicht links liegen lassen, ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Ich muss hustlen, ich muss arbeiten“, so Eisinger.

Und weiter: „Ich bin ein Mensch, der muss sich immer absichern. Ich muss immer hundert Prozent sicher sein, dass alles geregelt ist, dass alles funktioniert. Und selbst wenn eine Sache wegbrechen würde, hätte ich immer noch ein Einkommen. Das heißt, ich habe somit jetzt eigentlich zwei Standbeine, was super ist. Und dafür bin ich super dankbar.“

Bei seinen Fans gibt es allerdings auch Bedenken. Sollte der DSDS-Sieger nicht seinen ganzen Fokus auf die Musik legen? Er verstehe die Einwände, so Eisinger. Jedoch habe er auch Verantwortung, muss sich darum kümmern, dass seine Familie ernährt wird. „Dementsprechend bin ich nicht der Freund von zu großen Risiken. Ich gehe bedingte Risiken ein, so wie ich sie tragen kann, und so, dass auch alle Kosten gedeckt sind, aber glaubt mir das, Freunde. Würde die Entscheidungsmacht nur bei mir liegen, würde ich mich als Künstler in Deutschland etablieren“, wird der DSDS-Gewinner deutlich.