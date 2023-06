DSDS: Ex-Sieger platzt der Kragen – „Lasst euch nicht verarschen“

Er war der allererste. Der allererste Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“. Und er ist einer der wenigen, die heute noch extrem erfolgreich sind. Während viele wohl schon den Namen des letzten DSDS-Siegers nicht mehr zusammenkriegen, ist Alexander Klaws noch heute vielen Fans der Show ein Begriff.

2003 gewann der gebürtige Ahlener die RTL-Castingshow, damals schon in der Jury: Dieter Bohlen. Sein Song „Take me tonight“ war damals ein absoluter Hit. Später avancierte der DSDS-Sieger zum Musicaldarsteller, spielte bei der RTL-Version der „Passion“ gar den Jesus.

DSDS-Sieger Alexander Klaws ist sauer

Doch auch Jesus… ähh … Alexander Klaws ist vor Betrügern nicht gefeit. Und so platzte dem 39-Jährigen nun bei Instagram der Kragen. So tauchen in den sozialen Medien immer Profile des Sängers auf, mit denen er jedoch so rein gar nichts am Hut hat.

Ein Problem, das derzeit viele Stars haben. Doch Alexander Klaws will das so nicht unkommentiert stehen lassen. „Wann hört dieser Dreck endlich auf … Lasst euch nicht verarschen“, schreibt der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner von 2003 in seiner Instagram-Story und verlinkt im Anschluss seinen echten Account.

+++ „DSDS“-Star Katja Krasavice packt aus +++

Dies sei sein einziger Account, so Klaws. „Kein TikTok, kein Telegram, kein irgendwas. Nur mich hier. Passt auf euch auf und gute Nacht“, ergänzt der RTL-Star zudem. Gut so, bleibt nur zu hoffen, dass keiner seiner Fans auf diese billige Masche reingefallen ist.

DSDS-Sieger Alexander Klaws gibt bald wieder den Winnetou

Klaws hat derweil auch genug zu tun. Probt er doch derzeit für die Karl-May-Festspiele auf dem Segeberger Kalkberg. Auch in diesem Jahr wird der 39-Jährige wieder die Rolle des Winnetou übernehmen. 2023 wird bereits seine vierte Saison auf eben jener Bühne. Und die Fans sind schon in enormer Vorfreude.

Mehr Nachrichten:

„Viel Spaß und Erfolg bei den Proben. Ich freue mich schon wenn die Karl-May-Spiele anfangen“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich habe Karten für die Premiere am 3. September. Bei deiner ganz besonderen Geburtstagsfeier möchte ich unbedingt dabei sein! Dein Lebenstagebuch hat was übrig für besondere Momente!“ Was ist denn da los? Eine ehemalige DSDS-Siegerin ist kaum noch wiederzuerkennen.