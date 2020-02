DSDS (RTL): Krasse Szenen bei Recall – DESHALB stehen sogar die Dreharbeiten vor dem Aus

Beim Recall von DSDS in Südafrika kommt es zu krassen Szenen.

In Südafrika sollte DSDS in die nächste Runde gehen - doch dann standen die Dreharbeiten für den Recall der Castingshow fast vor dem Aus! Es sind krasse Szenen, die backstage bei TV Now gezeigt werden.

Am Strand von Südafrika sollte der Recall von DSDS gedreht werden. Doch schon beim Aufbau des Jurypults ist es extrem stürmisch.

DSDS (RTL): Wetter-Chaos in Südafrika

Zuerst sind am Set alle noch positiv - „der Wind lässt ja nach. Denkt mal an gestern“, so Regisseur Bastien Angemeer. Doch dann: „Wir müssen alles umbauen.“ Das Set muss weiter vom Meer entfernt erneut aufgebaut werden. Dann kann es endlich losgehen.

Am nächsten Tag ging es weiter nach Kapstadt. Zuerst Sonnenschein, doch dann zieht eine Schlechtwetterfront auf. „Ich mache mir langsam Sorgen“, so Angermeer. Auch Xavier Naidoo ist sich sicher: Beeilung ist angesagt.

+++ Xavier Naidoo: Irres Foto aufgetaucht – SO hast du den DSDS-Juror noch nie gesehen +++

Dieter Bohlen bringt es auf den Punkt. „Zum einen haben wir ein technisches Problem. Hier stehen überall Kameras, wenn die nass werden, sind die im Eimer. Die Kandidaten stellen sich unter Südafrika auch was anderes vor als 14 Grad und Regen. Der Wind ist auch fies. Man kann es abschalten, sich zwei Minuten konzentrieren und eine gute Leistung bringen. Aber das ganze Team tut mir total leid. Sie stehen hier alle rum, zittern sich einen ab.“

Wenn der Poptitan nur wüsste ... Denn für DSDS wird es noch schlimmer kommen. Starkregen kommt auf, die Produktion muss mehrmals untergebrochen werden. Ein Riesenproblem - denn die Zeiten sind dichtgetaktet.

Jurypult unter Wasser

Doch dann kommt auch noch die Flut, das Jurypult steht plötzlich unter Wasser. So eine Situation gab es bei DSDS noch nie. Das komplette Set wird immer wieder überschwemmt, die Technik liegt ebenfalls im Wasser.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Wetter der Produktion von DSDS einen Strich durch die Rechnung machte, Schon beim Recall 2011 auf den Malediven war es so stürmisch und regnerisch, dass der Dreh tatsächlich abgebrochen werden musste. (cs)

DSDS läuft dienstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL und bei TV Now.