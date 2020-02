DSDS (RTL): Pietro Lombardi lüftet Cap – irre, was zum Vorschein kommt

Bei DSDS (RTL) wird gelacht, diskutiert, manchmal auch geweint. Doch ob diese Situation schon mal vor kam? Ausgerechnet Juror Pietro Lombardi hat einen Kandidaten zum Weinen gebracht!

Harte Schale, weicher Kern: Das trifft wohl auf keinen anderen besser zu als auf Kandidat Aschkan. Grauer Jogginganzug, dicker Vollbart, Tattoos, sogar zwei Tränen hat er sich unters Auge stechen lassen. „Ich habe die Tränen nicht nur tätowieren lassen, weil ich Scheiße durchgemacht habe“, erklärt der 21-Jährige bei DSDS (RTL). „Sondern auch, weil ich dachte: 'Wenn ich das tätowiert habe, hat jeder Angst vor dir.' Dann denken die, ich hab wirklich jemanden gekillt.“

DSDS: Pietro Lombardi bringt Kandidaten zum Weinen

DSDS-Kandidat Aschkan erzählt von seiner dunklen Vergangenheit. „Ich koche schnell. Ich war vor drei Jahren aggressiv. Wenn jemand zu mir gesagt hat, 'Du Hurensohn', bin ich einfach hingegangen und habe ihm die Faust gegeben, ohne zu reden.“ Müssen die Juroren jetzt Angst haben?

Nein - denn Aschkan will sich ändern, versucht sich mittlerweile zu beherrschen. Und dafür hat er ein ganz großes Vorbild, auf das er gleich treffen wird: Pietro Lombardi. „Ich habe mir sein Leben angeguckt. Pietro war ein normaler Mensch, der schwierige Phasen hatte im Leben und er hat das weggesteckt und gekämpft“, so der Darmstädter.

DSDS-Juror Pietro Lombardi macht Aschkan Mut

Und dann kommt der DSDS-Teilnehmer seinem Idol ganz nah. Nach seinem Auftritt steht Pietro auf, geht auf Aschkan zu. Der strahlt über beide Ohren. „ich muss dich jetzt einfach in den Arm nehmen“, so der Musiker. Der Kandidat kann sein Glück nicht fassen, (echte) Tränen der Freude kullern über seine Wangen.

Auch Pietro Lombardi ist gerührt. „Du bist ein guter Junge. Danke für den Support, das ist nicht selbstverständlich. Glaub an dich! Du darfst nie aufhören zu glauben“, macht er dem jungen Mann Mut.

DSDS: Kandidat Aschkan hat ein ganz besonderes Vorbild - Pietro Lombardi. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch kann Aschkan seinem Idol auch musikalisch nahe kommen? Ob er es in die nächste Runde schafft, siehst du am Dienstag bei DSDS. Und noch eine irre Szene soll sich in der neuen Folge am Dienstagabend abspielen. So tauschen Dieter Bohlen und Pietro Lombardi die Rollen. Klar, dass Pietro dabei auch seine Cap lüften musste. Und darunter kam ernsthaft ein blondierter Irokesen-Schnitt zum Vorschein.

Seine Fans feiern die neue Frise. Vielleicht sehen wir Pietro dann bald auch öfter ohne Cap.

DSDS läuft dienstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL.