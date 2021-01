DSDS: RTL verhöhnt Michael Wendler – der reagiert sofort

Man hätte damit rechnen können. Am Dienstag startet „DSDS“ bereits in die 18. Staffel und noch nie war der Start der RTL-Castingshow so umstritten. Der Grund ist die Teilnahme von Schlagerstar Michael Wendler.

Als der Sänger im Sommer als neuer Juror von „DSDS“ angekündigt wurde, gab es zwar einen großen medialen Aufschrei, doch der war nichts im Vergleich zu dem Trubel, den es um den Ausstieg von Michael Wendler gab.

„DSDS“: Gag-Feuerwerk gegen Michael Wendler

Der Sänger hatte noch vor Ausstrahlung der neuen Staffel verkündet, dass er als Juror bei Dieter Bohlen und Co. nicht mehr zur Verfügung stehe. Er warf RTL vor, gleichgeschaltet und politisch gesteuert zu sein, brach seine Jury-Tätigkeit ab. Später entschuldigte er sich zwar für seine Aussagen, doch so richtig besänftigt haben die den Kölner Sender wohl nicht.

------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

--------------------------

Denn bereits in Folge 1 (bei TV Now zu sehen) der neuen „DSDS“-Staffel feuert RTL ein Gagfeuerwerk gegen den Wendler ab. Bei der Begrüßung vergisst Dieter Bohlen zunächst den Namen des Schlagersängers, sagt dann in Anspielung auf Wendlers gleichnamigen Hit, dass dies „egal“ sei.

„DSDS“: Anspielungen auf Laura Müller

Zoè-Priscilla Hannemann rückte ins Blickfeld von Michael Wendler. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch damit nicht genug, als die erst 18-jährige Zoe-Priscilla Hannemann vor die Jury trat und Wendler anmerkte, dass sie doch sehr jung aussehe, bewegte er Dieter Bohlen dazu, sich verzweifelt an die Stirn zu fassen und hatte RTL damit direkt die nächste Steilvorlage gegeben.

--------------------------

Mehr zu Michael Wendler:

--------------------------

So notierte der Sänger kurz etwas auf seinem Zettel, während der Kölner Sender im nächsten Take einen Zettel mit einer Checkliste einblendete, auf der Haken hinter „weiblich“, „2 Beine“ und „18“ gemacht waren.

Michael Wendler schießt gegen RTL

Eine klare Anspielung auf Wendlers Freundin Laura Müller, die er kennenlernte, als diese gerade erst 18 war. Michael Wendler reagierte auf Instagram stinksauer auf den Hohn. „Hat RTL den Verstand verloren?“, fragt er in seiner Story, bezichtigt Oliver Pocher erneut als „Mobber und Hetzer“ und fügt dann noch an, dass RTL damit seine Glaubwürdigkeit vernichte.

Zuletzt hatte der Wendler eine irre Forderung an Oliver Pocher. Was das war, liest du hier.