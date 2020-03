DSDS (RTL): Dieter Bohlen nach Naidoo-Rauswurf über Jury-Zukunft – „Jede Woche kommt...“

So aufregend war die Suche nach dem DSDS-Gewinner 2020 noch nie! Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo sind die DSDS-Juroren bei der ersten Live-Show nur noch zu dritt – jetzt äußert sich Dieter Bohlen zur Zukunft der DSDS-Jury.

DSDS: Dieter Bohlen über Naidoo-Rauswurf

Zum Start der DSDS-Live-Shows werden erstmals nur Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi am Jury-Pult Platz nehmen. Xavier Naidoo musste die DSDS-Jury wegen fremdenfeindlichen Clips verlassen >>>> mehr dazu hier.

Viele Fans fragen sich, ob und wie der Ex-Juror ersetzt wird. In einem Beitrag auf Instagram macht Dieter Bohlen Werbung für die kommende Live-Show – und beantwortet genau diese Fragen.

So stehe es noch nicht fest, wer den ausgeschiedenen Künstler ersetzen wird. Aber: „Morgen zu dritt, danach wird's voller“, kommentiert der 66-Jährige auf die Fan-Frage ob es generell einen Ersatz gibt.

Außerdem deutet Dieter Bohlen mögliche Gast-Juroren an: „Jede Woche kommt ein anderer Hammer, Leute.“

Trotzdem, der Rauswurf von Xavier Naidoo geht auch am Poptitan nicht spurlos vorbei. Auf den Fan-Kommentar „Xavier wird trotzdem fehlen“ antwortet er: „Da hast du Recht.“

Dieter Bohlen kündigt Statement in Live-Show an

Bereits in einem vorherigen Beitrag hatte sich der Hit-Produzent in den Kommentaren zu der Causa Naidoo geäußert und ein Statement für die Live-Show angekündigt: „Ich muss alle hören und mich informieren dann rede ich. Ich werde mich in der Sendung, wenn ich alles weiß, bestimmt dazu äußern können, das hoffe ich, aber ich werde nicht in das Blöken derer einstimmen, die die Hintergründe nicht kennen.“

DSDS: Diese neue Rolle spielt die Jury

Für die aktuelle DSDS-Staffel hat RTL eine Regeländerung beschlossen: Die Juroren können mitbestimmen, wer von den sieben Kandidaten in den Shows weiter kommt – und wer fliegt.

Während die Zuschauer wie in den Vorjahren per SMS oder Anruf für ihren Favoriten voten können, hat auch jedes Jurymitglied eine Stimme zu vergeben.

Die ehemalige DSDS-Jury aus Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

Dafür hat jedes Jurymitglied eine neu gestaltete goldene CD auf dem Pult stehen, die für 5 Prozent Stimmenanteil steht. Sie kann von jedem Juror einmal pro Live-Show für eine besonders gute Leistung vergeben werden.

Die Prozente werden am Ende des Zuschauervotings jeweils zu dem Votingergebnis der einzelnen Kandidaten dazu gerechnet.

Das ist DSDS:

Deutschland sucht den Superstar (DSDS) ist eine deutsche Castingshow

Sie wurde erstmals am 9. November 2002 in Deutschland ausgestrahlt

Sie ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol

Die erste Ausgabe der Sendung gewann 2002 Alexander Klaws

Die letzte Staffel gewann Davin Herbrüggen aus Oberhausen

Doch auch hier gibt es Regeln: So muss die CD während der Show vergeben werden, nach der Performance des Kandidaten und dem Jury-Urteil, bis der Kandidat die Bühne verlässt.

Es gibt eine Ausnahme

Einzige Ausnahme: Das Finale, in dem der neue „Superstar“ gekürt wird.

Die sieben DSDS-Kandidaten, die in den Live-Shows um den Sieg kämpfen: V.l.: Lydia Kelovitz, Marcio Pereira Conrado, Paulina Wagner, Joshua Tappe, Chiara D´Amico, Ricardo Rodrigues und Ramon Kaselowsky. Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

Nur in den ersten drei Live-Shows darf die Jury per goldener CD mitmischen, im DSDS-Finale entscheiden dann die Zuschauer alleine, wer der vier übrig gebliebenen Gesangstalente DSDS gewinnt.

Als wäre die aktuelle Aufregung um die erste DSDS-Live-Show nicht schon genug, wird das Spektakel wegen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ohne Live-Publikum im Kölner Studio stattfinden.

Wie die veränderten Umstände in der Praxis funktionieren und ob sie die Kandidaten beeinflusst, kannst du am Samstag, 14.3. um 20.15 Uhr auf RTL sehen.