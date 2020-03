DSDS (RTL): Krasse Regeländerung für Live-Shows – DAS gab's noch nie

Die Suche nach dem DSDS-Gewinner 2020 geht langsam in die heiße Phase! Am Samstag starten die Live-Shows, in der sieben verbliebene DSDS-Kandidaten um den Titel „Superstar 2020“ kämpfen. Ex-DSDS-Gewinner Alexander Klaws wird die Shows moderieren – doch das ist nicht die einzige Neuheit!

DSDS: Diese neue Rolle spielt die Jury

Denn der DSDS-Jury um Dieter Bohlen wird dieses Jahr erstmals eine besondere Rolle zu teil: Sie können mitbestimmen, wer in den Shows weiter kommt – und wer fliegt.

Während die Zuschauer wie in den Vorjahren per SMS oder Anruf für ihren Favoriten voten können, hat auch jedes Jurymitglied eine Stimme zu vergeben.

-----------------

Das ist die Jury von DSDS:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Oana Nechiti

Xavier Naidoo

-----------------

Dafür hat jedes Jurymitglied eine neu gestaltete goldene CD auf dem Pult stehen, die für 5% Stimmenanteil steht. Sie kann von jedem Juror einmal pro Live-Show für eine besonders gute Leistung vergeben werden.

Die Prozente werden am Ende des Zuschauervotings jeweils zu dem Votingergebnis der einzelnen Kandidaten dazu gerechnet.

--------------------

Das ist DSDS:

Deutschland sucht den Superstar (DSDS) ist eine deutsche Castingshow

Sie wurde erstmals am 9. November 2002 in Deutschland ausgestrahlt

Sie ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol

Die erste Ausgabe der Sendung gewann 2002 Alexander Klaws

Die letzte Staffel gewann Davin Herbrüggen aus Oberhausen

---------------------

Doch auch hier gibt es Regeln: So muss die CD während der Show vergeben werden, nach der Performance des Kandidaten und dem Jury-Urteil, bis der Kandidat die Bühne verlässt.

Es gibt eine Ausnahme

Einzige Ausnahme: Das Finale, in dem der neue „Superstar“ gekürt wird.

Die sieben DSDS-Kandidaten, die in den Live-Shows um den Sieg kämpfen: V.l.: Lydia Kelovitz, Marcio Pereira Conrado, Paulina Wagner, Joshua Tappe, Chiara D´Amico, Ricardo Rodrigues und Ramon Kaselowsky. Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

Nur in den ersten drei Live-Shows darf die Jury per goldener CD mitmischen, im DSDS-Finale entscheiden dann die Zuschauer alleine, wer der vier übrig gebliebenen Gesangstalente DSDS gewinnt.

--------------

Wie die neue Regelung in der Praxis funktioniert und wie gut sie bei den Kandidaten ankommt, kannst du ab Samstag, 14.3. um 20.15 Uhr auf RTL sehen. (kv)