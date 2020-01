DSDS (RTL): Ehemaliger Sieger tritt vor die Jury – darum ist die Sendung besonders brisant

Die eingefleischten DSDS-Fans erkennen diese zwei Namen sofort wieder: Marco Kappel (17) und Marcel Kaiser (19)!

Na, klingelt's bei dir? Bereits im Jahr 2012 waren die beiden bei RTL zu sehen – und zwar bei DSDS Kids. Im Finale musste sich Marcel gegen Marco geschlagen geben. Am Dienstag treten die beiden Nachwuchs-Musiker erneut vor die Jury rund um Dieter Bohlen.

Wer hat wohl diesmal die Nase vorn?

DSDS: Rivalen treten erneut vor die Jury

Marco war damals gerade zehn Jahre alt. Seitdem arbeitet der Schüler unermüdlich weiter an seiner Musikerkarriere – dazu hatte ihm Dieter Bohlen damals schließlich geraten.

Marco traut sich erneut vor die DSDS-Jury. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Der 17-Jährige kann bereits mit einiger Profi-Erfahrung aus dem Musikbusiness auftrumpfen. Er spielte unter anderem als Support-Act auf der Pur-Tournee vor bis zu 12.000 Zuhörern. „Musik ist mein Leben!“, sagt der Jugendliche.

----------------------

Mehr zu DSDS:

Pietro Lombardi: Überraschendes Outing! „Ich bin...“

DSDS: Kandidat tritt vor die Jury – mit schlimmen Folgen für Pietro Lombardi

Pietro Lombardi: Schwere Entscheidung nach Knie-OP – „Es gibt kein Zurück mehr“

DSDS (RTL): Krass! Als diese junge Frau (18) auftaucht, macht Dieter Bohlen DAS

----------------------

Mit „Living On A Prayer“ von Bon Jovi und „Wherever You Will Go“ von The Calling will er Dieter Bohlen und Co. erneut von seinem Gesangstalent überzeugen.

Bankkauffmann will zurück auf die große Bühne

Marcel scheiterte im Finale an seinem Rivalen Marco. Nach der Niederlage gegen den jüngeren Kontrahenten wandte er der berufsmäßigen Musik erstmal den Rücken zu. Nach seiner Lehre zum Bankkaufmann möchte Marcel jetzt endlich als Sänger durchstarten.

DSDS: Ob Dieter Bohlen sich an Marcel Kaiser erinnert? Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

---------------------

Das ist die DSDS-Jury 2020:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Xavier Naidoo

Oana Nechiti

---------------------

„Ich hatte von Anfang an den Wunsch, bei DSDS dabei zu sein. Ich will auf der Bühne stehen und präsent sein“, ist er überzeugt. Bei DSDS-Kids war er noch sehr zurückhaltend, inzwischen zeigt er Selbstbewusstsein, beschreibt sich selbst als „Playboy“.

>> Pietro Lombardi mit zweideutiger Botschaft: „Es tut weh...“

DSDS am Dienstagabend auf RTL

Ob er die Party auch auf der Bühne fortsetzt? Die DSDS-Jury will er jedenfalls mit „You And I“ von Lady Gaga erneut auf seine Seite ziehen.

Ob Marcel das gelingt und ob Dieter Bohlen seine zwei ehemaligen Schützlinge wiedererkennt, kannst du am Dienstag, den 21. Januar ab 20.15 Uhr bei RTL sehen. (vh)