DSDS (RTL): Als Kandidatin plötzlich DAS macht, haut Dieter Bohlen ab

Schock für Poptitan Dieter Bohlen! Der DSDS-Juror hat ja allerhand skurrile RTL-Kandidaten vor seiner Nase, doch was diese 29-Jährige jetzt mit ihren zwei Begleiterinnen abzieht, geht für den 65-Jährigen gar nicht.

DSDS-Teilnehmerin Lydia Kelovitz (29) ist Wrestling-Lady, erscheint mit ihren Freundinnen in Lack und Leder zum Casting. Und dann hat sie auch noch eine lebensbedrohliche Geschichte im Gepäck.

DSDS (RTL): Kandidatin hat irren Plan – Dieter Bohlen haut ab

Lydia kommt aus Österreich. Nach einer gescheiterten Ehe erlitt die DSDS-Kandidatin einen lebensbedrohlichen Darmverschluss. Die Folge: Not-OP. Die Narbe am Bauch ist immer noch zu sehen. Und Lydia ist seitdem hart im Nehmen. Die Versicherungskauffrau arbeitet nebenbei als „Umbrella-Girl“ bei internationalen Auto- und Motorradrennen.

Lydia Kelovitz (M.) aus Österreich mit ihren Begleiterinnen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Darüber hinaus steigt sie beim Wrestling in den Ring – und will diese Erfahrung nutzen, um auch der Jury den Kampf anzusagen. „Ich hätte gern mal den Pietro fest im Griff. Wenn die Burschen etwas unverschämt sind, zeig ich denen schon mit der Peitsche, wo es lang geht!“, kündigt die 29-Jährige an.

Mehr Themen:

Dieter Bohlen geschockt von Performance

Lydia Kelovitz kommt aus Österreich. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die Jury, insbesondere auch Dieter Bohlen, staunt nicht schlecht, als Lydia im Schlepptau ihrer Begleiterinnen mit Kampfgeschrei den Raum betritt. „Pony“ von Ginuwine und „Purple Rain“ von Prince stehen als Songs auf dem Programm. Und dann passiert auch noch das:

Das ist die DSDS-Jury 2020:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Xavier Naidoo

Oana Nechiti

Während ihrer Performance wollen die Mädels auf Tuchfühlung mit der DSDS-Jury gehen. Für Dieter Bohlen steht fest: Das geht gar nicht! Der Musikproduzent sucht das Weite.

Später darf Lydia allerdings noch mal vor die Jury treten, soll sich vorher aber mehr anziehen. Und siehe da: Sie haut die Jury um. Diesmal positiv. Viermal Ja und großes Lob für ihre Stimme.