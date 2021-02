DSDS (RTL): Böse Überraschung für die Kandidaten – sie müssen HIER singen – „Hat DSDS kein Geld mehr?“

Die RTL-Show „DSDS“ verbindet man mit Gesangstalenten, Promi-Jury und spektakulären Kulissen. Während die „DSDS“-Castings dieses Jahr sogar auf einem Schiff stattfanden, geht es für die Teilnehmer im Recall erfahrungsgemäß an einen exotischen Ort.

Die DSDS-Jury aus Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen stellt die Kandidaten vor eine besondere Herausforderung. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Auch in dieser „DSDS“-Staffel hat sich RTL eine besondere Location für die nächste Recall-Runde überlegt. Doch wer in der neuen Folge am Samstagabend Strand und Meer erwartet, dürfte einen ähnlichen Schock wie die Kandidaten erleben.

„DSDS“ (RTL): SO eine Kulisse gab es noch nie

Nachdem die erste Recall-Folge für den „DSDS“-Cast bereits am Kloster Bronnbach stattfand, hat die neue Runde noch weniger Luxus bereit.

So müssen die übrigen 34 Sängerinnen und Sänger plötzlich ohne warmes Wasser und normale Betten auskommen. Lediglich Feldbetten zum Selbstaufbauen und Schlafsäcke stehen den Teilnehmern zur Verfügung. Und auch die Auftritte vor der Jury haben eine bisher nie da gewesenen Kulisse.

„DSDS“ (RTL): Dieter Bohlen castet besondere Mit-Juroren

Denn die Gesangstalente finden sich plötzlich in einem Kuhstall wieder, in dem sie trotzdem wie echte Superstars performen sollen.

Das gab's bei DSDS noch nie: Die Kandidaten müssen im Kuhstall auftreten. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

DSDS-Boss Dieter Bohlen findet: „Das ist die beste Location, die wir in 18 Jahren bei DSDS gefunden haben“ – der Poptitan war selbst als Kind oft auf dem Bauernhof seines Opas, mag das Landleben.

Er findet die Tiere vor Ort sogar so gut, dass er Schafe und Kühe als besondere Mit-Juroren auswählt. Ob die Kandidaten und RTL-Zuschauer die Begeisterung des 67-Jährigen teilen werden?

Bei einigen DSDS-Fans fällt die Folge inklusive Land-Location durch, sie kommentieren schon vorab bei Instagram:

„Hat DSDS kein Geld mehr?“

„Schade, dass es nicht mehr das ist, was es mal war.“

„DSDS ist Schmutz geworden!“

„Es ist furchtbar und hat nichts mehr mit einer Musik-Show zu tun!“

Die DSDS-Jury um Maite Kelly, Mike Singer und Dieter Bohlen dürfte die Kritik kalt lassen. Letzterer hat sowieso gerade andere Probleme, er hat sich verletzt, wie du >>>hier lesen kannst.

Wer den Recall übersteht und als Belohnung in die nächste DSDS-Location nach Mykonos fliegen darf, kannst du am Samstag um 20.15 Uhr oder in der Mediathek bei TV Now sehen. (kv)