DSDS (RTL): Sex-Attacke auf Pietro Lombardi – „Mama, ich kann nix dafür!“

DSDS geht in die 17. Runde – und gerade die Castings haben wieder viele Überraschungen zu bieten. Eine der wohl heißesten bekommt DSDS-Jury-Mitglied Pietro Lombardi. Als die 27-jährige Kandidatin Carina Hollert in roten Plateau-Schnürstiefeln, rotem Lackrock, Netzstrumpfhose und silbernem Glitzerbody vor die DSDS-Jury tritt, sorgt sie bereits für staunende Gesichter – doch niemand hätte erwartet, was sie dann tut!

Die DSDS-Jury 2020:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Xavier Naidoo

Oana Nechiti

DSDS-Kandidatin ist professionelle Stripperin

Carina ist nämlich Stripperin und will ihr Können an Pietro Lombardi persönlich zeigen. Beherzt greift sie sich den 27-Jährigen, drapiert ihn auf einem Stuhl. Dann passiert das Unfassbare: Carina zwingt dem Popstar einem Lapdance auf. Sie setzt sich auf den Schoss des Sängers, reibt sich an ihm und zieht plötzlich ihren Minirock aus!

Das ist Pietro Lombardi

Geboren am 9. Juni 1992 in Karlsruhe

Er wuchs mit zwei Geschwistern auf

Eigentlich wollte er Profifußballer werden – nach einem Schein- und Wadenbeinbruch als 16-Jähriger musste er den Traum aufgeben

2011 gewann er die achte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“

2013 heirateten er und und Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar; die Ehe wurde erst 2019 geschieden

2019 war er bereits Teil der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

DSDS: Pietro Lombardi wird von Stripperin Carina Hollert bestiegen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Pietros Reaktion: Fassunglose, fast beschämte Blicke zu seinen DSDS-Kollegen und ein Kopf, so rot wie das Lack-Outfit der Stripperin. Der zum krönenden Abschluss von Carina auch noch energisch in ihr Dekolleté gedrückt wird!

Pietro Lombardi entschuldigt sich bei Mama

Der DSDS-Gewinner ist sichtlich erleichtert, als die Strip-Attacke vorbei ist. Entschuldigend sagt er in die Kamera: „Mama, ich kann nix dafür! Ich mach so was nie wieder!“

Ob Carina Hollert nicht nur mit ihrer Gratis-Show, sondern auch mit ihrem Gesang überzeugen konnte, kannst du am Dienstag, 7. Januar ab 20.15 Uhr bei RTL sehen.