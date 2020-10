DSDS: Dieter Bohlen verkündet Jury-Entscheidung – und enttäuscht die Fans so richtig

Wie geht es bei DSDS nach dem Jury-Ausstieg von Schlagerstar Michael Wendler weiter?

Diese Frage stellten sich nicht nur Fans von DSDS. Sänger und Produzent Dieter Bohlen verriet am Mittwoch, wie es in der beliebten RTL-Castingshow weitergehen soll - doch das sorgt für Enttäuschung bei den Fans.

DSDS: Jury-Mitglied Dieter Bohlen macht Ankündigung

Schnell musste nach dem Aus von Michael Wendler ein Nachfolger gefunden werden. Schließlich ist die Produktion in vollem Gang und die Juroren stehen plötzlich nur noch zu dritt da.

Michael Wendler ist aus der DSDS-Jury ausgestiegen. Foto: imago images

Das soll auch genau so bleiben, wie DSDS-Urgestein Dieter Bohlen am Mittwoch bei Instagram erklärt. In einem Video meldet sich der Musiker zu Wort: „Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, denn es gibt eine Entscheidung bezüglich der Jury.“

„Wir machen zu dritt weiter“, verkündet der 66-Jährige stolz. „Hier in der Jury ist einfach die perfekte Harmonie. Was bringt es, wenn jetzt irgendein Neuer von draußen reinkommt? Der kennt die Kandidaten nicht“, erklärt Dieter Bohlen die Entscheidung.

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

DSDS-Zuschauer werden bitter enttäuscht – ER kehrt nicht zurück

Das gab es so noch nie. Als Xavier Naidoo Anfang dieses Jahres aus der Jury ausgestiegen ist, hat man schnell Ersatz gesucht. Schlagerstar Florian Silbereisen hat damals seinen Platz eingenommen.

Nach Michael Wendlers Ausstieg haben die Fans darauf gehofft, dass Pietro Lombardi wieder in die DSDS-Jury zurückkehrt. Doch das scheint nicht der Plan von RTL zu sein. Die Fans sind sichtlich enttäuscht.

Im Jahr 2011 gewann Pietro Lombardi in der RTL-Castingshow. Von 2019 bis 2020 saß er in der DSDS-Jury. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

DSDS-Fans wollen Pietro Lombardi zurück

In den Kommentaren machen sie deutlich, wie sehr sie Pietro Lombardi in der RTL-Castingshow vermissen:

„Hätte Pietro am besten gefunden, aber naja kann man nichts machen.“

„Warum holt Ihr denn Pietro nicht zurück? Er hat es so super gemacht und passt zu Euch.“

„Schade, dass Pietro nicht dabei ist.“

„Vernünftige Lösung, auch wenn ich Pietro vermissen werde.“

+++ Pietro Lombardi löscht Pärchenfoto mit Freundin Laura: Seine Begründung +++

Dieter Bohlen gibt hingegen zu verstehen, dass der Wendler-Skandal die Jury nur noch enger zusammengeschweißt habe und alle damit einverstanden seien, dass Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer als Trio weitermachen.

