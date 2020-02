„DSDS“ (RTL): Kandidat kommt auf die Bühne – dann sitzt SIE plötzlich in der Jury

Bei „DSDS“ (RTL) gibt es am Dienstagabend eine Riesenüberraschung. Die Jury hat plötzlich ein neues Mitglied.

Kandidat Fabian will es bei „DSDS“ wissen. In Lederhosen reist der Hobby-Sänger an und will die Jury um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo mit Andreas Gabaliers Hit „I sing a Liad für di“ von seinem Talent überzeugen.

„DSDS“ (RTL): Plötzlich sitzt SIE in der Jury

Als Unterstützung hat der junge Mann einen ganz besonderen Fan mitgebracht: seine kleine Cousine Anna-Lena (4). „Ich wollte fragen, ob sie vielleicht reinkommen darf“, will der Kandidat von der Jury wissen. „Sie wollte den Auftritt sehen.“ Die Juroren sind sich einig. Klar!

Ganz schüchtern kommt das kleine Mädchen dann in den Raum. „Das ist ein Bestechungsversuch!“, vermutet Xavier Naidoo hinter der Aktion des Österreichers. Anna-Lena nimmt auf dem Klavierhocker Platz.

-----------

Das ist die aktuelle Jury von DSDS:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Oana Nechiti

Xavier Naidoo

-----------

Skeptische Blicke von Cousine Anna-Lena

Doch dann hat Oana Nechiti eine Idee. Sie steht auf, läuft zu dem jungen Fan und fragt das Mädchen: „Anna-Lena, magst du mit mir nach vorne kommen?“ Und schon sitzt die Cousine des DSDS-Kandidaten hinter dem Jury-Pult.

Bei DSDS sitzt am Abend eine ganz besondere Jurorin hinter dem Pult. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

------------

------------

Während der Schlager-Performance ihres Verwandten blickt die Vierjährige allerdings äußerst skeptisch drein. Ihren Cousin anzufeuern ist nicht drin. Ob die Jury ebenso wenig begeistert ist? Dieter Bohlen winkt nach dem Refrain ab. „Da kommt ja jetzt nicht mehr viel.“ Schock bei der Familie von Fabian, Erleichterung bei Anna-Lena? (cs)

Wie die Jury und Anna-Lena den Auftritt fanden, siehst du am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL.