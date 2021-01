„DSDS“: Notfall bei Maite Kelly – auch Dieter Bohlen konnte nichts tun

Diese „DSDS“-Show tat nicht nur den Zuschauern in den Ohren weh.

Denn am Samstagabend musste auch „DSDS“-Jurorin Maite Kelly so einiges ertragen. Was los war?

DSDS: Sorge um Maite Kelly – was ist da passiert?

Auf Instagram gibt Pop-Titan Dieter Bohlen seinen Fans schon einen kleinen Ausblick auf die neueste Folge „Deutschland sucht den Superstar“. Bei „Dieters Tagesschau“, wie er den Beitrag nennt, lässt sich leicht erkennen, am Samstagabend geht es bei DSDS turbulent zu.

Nicht nur, dass es eine Kandidatin gesundheitliche Probleme zu haben scheint, auch Jurorin Maite Kelly hat es erwischt. Was genau passiert ist, kann man in dem kurzen Videoschnipsel noch nicht genau erkennen, doch der Beitrag lässt nichts Gutes ahnen.

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

Die Jury bei DSDS 2021 besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Die bewerten die Kandidaten

Es scheint so, als wäre Maite Kelly von Bienen angegriffen worden. „Ausgerechnet bei Maite stechen sie zu“, heißt es in der Vorschau.

Obwohl Dieter Bohlen als Urgestein von „DSDS“ meistens die Lage im Griff behält, hatte er wohl dieses Mal keine Chance. „Der Pop-Titan konnte nicht mehr für sie tun“, so der Kommentator.

Maite Kelly wurde von einer Biene gestochen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Bleibt zu hoffen, dass die herbeigerufenen Sanitäter Maite Kelly schnell helfen konnten. Wie der Notarzteinsatz ausging, erfährst du am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL.

Das ist Maite Kelly:

Maite Star Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Sie ist das zweitjüngste Kind der weltbekannten Kelly Family

Nach ihrer Karriere bei der Kelly Family startete sie eine Solo-Karriere

Zuletzt gab es schlechte Nachrichten für Dieter Bohlen. Und es ging ausnahmsweise nicht um Michael Wendler. Was war passiert?