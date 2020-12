DSDS-Siegerin Aneta verrät Geheimnis über Castingshow! „Sie hat mir gezeigt, ob ich weiter bin oder nicht“

Bei DSDS wurde Aneta Sablik 2014 deutschlandweit berühmt. In der RTL-Castingshow sang sich die gebürtige Polin in die Herzen der Zuschauer.

Dabei verstand die DSDS-Siegerin nur Bahnhof, wie sie jetzt verrät. Ohne ein Wort in der Fernsehshow zu verstehen, schaffte Aneta es auf Platz 1.

DSDS-Siegerin verstand kein Wort Deutsch

Mit der Sprache tut sich die DSDS-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 allerdings auch heute noch schwer. „Leider spreche ich nach zehn Jahren in Deutschland noch immer nicht Deutsch, das verunsichert mich im Alltag. Wenn ich im Stress bin, kommt kein vernünftiges Wort aus mir raus“, erklärt sie im „Bild“-Interview.

Die Sprachbarriere soll ihr auch bei „Deutschland sucht den Superstar“ in die Quere gekommen sein. „Bei DSDS konnte ich gar kein Deutsch. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich habe niemanden verstanden“, berichtet die 31-Jährige gegenüber „Promiflash“.

Aneta Sablik gewann im Finale 2014 mit 57,9% der Zuschauerstimmen. Foto: imago images

DSDS-Siegerin enthüllt Geheimsprache von Nazan Eckes

Oftmals habe sie sich am Set der RTL-Show wie ein „Dummchen“ gefühlt und „gehofft, dass mir das jemand gleich übersetzt.“ Doch wie schaffte es Aneta Sablik dann durch die Castingshow, obwohl sie kein Wort verstanden hat?

„Die liebe Nazan Eckes hat beim Finale sofort gemerkt, dass ich gar nichts kapiere und mir sofort geholfen. Sie hat mir gezeigt, ob ich weiter bin oder nicht“, plaudert die Sängerin aus. Demnach habe die DSDS-Moderatorin ihr Zeichen gegeben, die Aneta auch ganz ohne Worte verstehen konnte.

2014 gewann Aneta Sablik die elfte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Jetzt verrät die Polin, wie schwierig die Zeit bei der Castingshow für sie wirklich war. Foto: imago images

Aneta Sablik fühlte sich lange Zeit „wie ein Alien“

Auch heute hat Aneta Sablik noch Probleme mit der deutschen Sprache. Ihre Social-Media-Posts schreibt die Blondine daher nicht allein und auch bei offiziellen Schreiben nimmt sie Hilfe in Anspruch. Lange Zeit hat sich die Musikerin dafür geschämt, doch nun kann sie zu ihrer Schwäche stehen.

Sechs Jahre nach ihrem Sieg bei DSDS ist Aneta Sablik noch immer als Sängerin tätig. Foto: imago images

Anderen Ausländern rät sie, sich so schnell wie möglich mit der Sprache des jeweiligen Landes anzufreunden. „Wenn man damit nicht gleich bei Einreise anfängt, bleibt es auf der Strecke. Man wird dann schnell einsam und fühlt sich wie ein Alien in dem Land, in dem man lebt“, so Aneta gegenüber „Bild“.

Während sich die Polin auf einen weiteren Deutschkurs konzentrieren möchte, beginnt bei RTL schon bald die nächste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Warum Jurorin Maite Kelly bei den Dreharbeiten völlig aufgelöst scheint, erfährst du hier.