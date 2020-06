DSDS-Star muss in den Knast: Weil er DAS getan hat

Vor einigen Monaten war er noch bei DSDS, jetzt muss er ins Gefängnis: Ben Arslan aus Wien.

Grund für die Haftstrafe: Der 28-jährige Ex-DSDS-Kandidat musizierte in einer U-Bahnstation in der österreichischen Hauptstadt. Dafür hatte er aber keine Genehmigung. Das berichtet „Heute“.

DSDS-Star muss hinter Gitter

So kam es zur Gefängnisstrafe: Laut der Straßenkunstverordnung in Wien muss jeder Straßenmusikant, der in den Bezirken in der Innenstadt auftreten will, eine Platzkarte besorgen.

Ben Arslan bei DSDS 2020. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

+++ DSDS: Ex-Kandidatin steht nackt auf dem Alexanderplatz – der traurige Grund +++

Ben Arslan trat in der U-Bahnstation Handelskai auf - hatte aber keine entsprechende Genehmigung für 6,54 Euro besorgt, und wurde erwischt. Die Folge: Ein Bußgeld in Höhe von 149 Euro.

+++ Dieter Bohlen: Schmerzhafter Unfall – es passierte ausgerechnet beim... +++

---------

Das ist DSDS:

DSDS ist eine deutsche Musik-Castingshow

sie läuft seit 2002 bei RTL

sie ist ein Ableger der britischen Sendung „Pop Idol“

Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

bislang gab es 17 Staffeln

---------

+++ Dieter Bohlen mit beunruhigender Aussage über DSDS – „Wissen ja alle noch gar nicht, wie...“ +++

Ben Arslan kann Bußgeld nicht zahlen

Wegen der angespannten Corona-Situation kann der DSDS-Star das fällige Geld nicht auftreiben. Ben Arslan zu „Heute“: „Ich kann die Strafe nicht bezahlen wegen Corona und der vielen abgesagten Auftritte.“ Daher muss er die Strafe nun im Gefängnis absitzen. Dabei handle es sich um eine Ersatzarreststrafe, so der Musiker. Ben Arslan: „Ich muss für 24 Stunden hinter Gitter.“

Ben Arslan Foto: imago images / Viennareport

Werde er vorher von der Polizei „irgendwo gesehen, sperren sie mich sofort ein“.

-----------

Weitere News:

Bachelor: SIE lassen die Bombe platzen – „Wir sind ein Paar!“

GZSZ: Mega-Schock für Fans! ER stirbt den Serientod

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis gibt ehrlich zu – DAS nervt sie am meisten

-----------

Ben Arslan 2020 bei DSDS

In der vergangenen Staffel nahm Ben Arslan an DSDS (RTL/TV Now) teil. Er sang den Song „Times Like These“ von den Foo Fighters im Casting und schaffte es mit seiner Darbietung in den Recall. Sein Jury-Joker damals: Xavier Naidoo.

+++ Kate Middleton und Prinz William: Ungewohnte Einblicke – jetzt zeigen sie... +++

Ben Arslan besuchte ein Jazz-Konservatorium und lernte dort, Schlagzeug zu spielen. Sein Geld verdient er als Straßenmusiker. Schon vor DSDS nahm er einige Songs auf. Seine neue Single trägt ausgerechnet den Titel „Freedom“ (dt. „Freiheit“). Autsch. (cs)