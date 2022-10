DSDS-Star Dieter Bohlen: Mega-Zoff vor Staffelstart – „Ich könnte kotzen“

Ach Dieter … Lange ist es nicht mehr hin, bis die neue und damit auch letzte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL startet. Die Castings für DSDS sind bereits in vollem Gange und auch die Jury rund um Pietro Lombardi und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen scheint sich langsam warmzulaufen.

Auch wenn Dieter Bohlen das wohl etwas anders sieht. Bei einem Gespräch an der „Entrepreneur University“ meckert der Poptitan nämlich mehr über die drohende Kälte im kommenden Winter. Schuld daran: Nicht etwa Wladimir Putin und sein brutaler Feldzug in der Ukraine, sondern deutsche Politiker. So zumindest die Ausführungen des DSDS-Jurors.

Dieter Bohlen schießt gegen die Grünen

„Man kann alles immer verschieden sehen. Aber ich bin eben der Meinung, ihr könnt mich ruhig ausbuhen, aber wenn wir diese Sanktionen nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, dann bräuchten die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen“, so Bohlen.

Und weiter: „Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das. Das ist doch alles scheiße. Aus meiner Sicht. Man kann das jetzt sehen, mit dem Krieg in der Ukraine, man kann das alles verpacken, alles, was da so passiert. Dass Russland jetzt für viel viel mehr Geld nach Asien verkauft, das verstehe ich alles nicht mehr.“

Dieter Bohlen versteht versteht nicht mehr

Verstehen tut Bohlen auch die Grünen nicht, wie er in dem Video berichtet, das seinen Auftritt bei der „Entrepreneur University“ festhielt. „Ich habe nichts gegen die Grünen. Nix, null, aber diese ganze Führungsriege hat ja weder nen Berufsabschluss, noch wer weiß was. Und wenn die von Fachkräftemangel reden, dann wird mir so ein bisschen sauer im Magen.“

Ein bisschen sauer im Magen wurde auch den Zuschauern bei Twitter. So schreibt beispielsweise Mareile Ihde: „Ja, Dieter, dass du das alles nicht mehr verstehst, merkt man. Und zwar mega.“

Ein anderer User ergänzt: „Ich könnte kotzen.“ Ein Dritter meckert: „Es wird immer peinlicher.“ Und ein Vierter stimmt mit den Worten „Das ist ja grässlich“ zu.