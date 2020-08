DSDS: Star der Sendung hat nun eine ganz normale Arbeit! Er macht jetzt DAS

Das Singen und die Musik sind die wohl größten Leidenschaften aller DSDS-Kandidaten. Doch nur die wenigsten von ihnen schaffen tatsächlich den Sprung von der großen DSDS-Bühne zu einer dauerhaften Karriere im Musikbusiness.

Für die meisten heißt es daher: Ein alternativer Plan muss her. Der beliebte DSDS-Kandidat Joey Heindle hat jetzt seinen Traumberuf gefunden. Und der hat überraschenderweise so gar nichts mit dem Showbusiness zu tun!

DSDS-Kandidat Joey Heindle: Das ist sein Plan B nach der Musikkarriere

Dabei begeisterte der Sänger im zarten Alter von gerade einmal 19 Jahren im Jahr 2012 die DSDS-Fans. Doch sein Erfolg währte nicht lange, der inzwischen 27-Jährige erreichte lediglich den fünften Platz.

Im Jahr darauf schaffte er es jedoch bis an die Spitze einer anderen RTL-Sendung und sicherte sich mit der Krone den Sieg beim Dschungelcamp. Jetzt verkündete der ehemalige DSDS-Kandidat seine absolute Kehrtwende...

Das macht Joey Heindle nach seiner Musikkarriere

Seit dieser Woche absolviert Joey nämlich die Grundausbildung an der Feuerwehrakademie in der Schweiz! „Freue mich so sehr“, kommentiert der Sänger ein Instagram-Foto in Feuerwehrmontur auf Instagram – Herzsmiley inklusive.

Auch die Fans sind begeistert von seinem Karrierewechsel:

„Ich kann mir gut vorstellen, dass die Fans schon auf eine Rettungsaktion mit Mund-zu-Mund-Beatmung warten...“

„Also das Outfit steht dir schon mal Mega!!! So sehen wahre Helden aus“

„Es gibt zu wenige Joeys auf dieser Welt!“

Diese wichtigen Dinge lernt der angehende Feuerwehrmann

In dem Intensivkurs lernt der fröhliche Sänger unter anderem alles über „Löschen, Atemschutz, technische Hilfeleistung, spezielle Chemieunfälle und Helfen", berichtet die frischgebackene Einsatzkraft.

Sein Antrieb für diesen herausfordernden Job: „Es gibt nichts schöneres als Menschen helfen zu können. Egal in welcher Situation sie stecken.“ Herzlichen Glückwunsch, lieber Joey – du scheinst deine Berufung gefunden zu haben! (vh)