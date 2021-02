„DSDS“: Oral-Sex-Show im Recall – Jury kann gar nicht hinsehen

„Ich sag mal so, es war mit Sicherheit einer der spektakulärsten Auftritte, die ich in 18 Jahren hier gesehen habe.“ Wenn solch ein Satz aus dem Mund von „DSDS“-Jurypräsident Dieter Bohlen kommt, dann darf man davon ausgehen, dass sich einem wirklich ein einzigartiges Schauspiel geboten hat.

Ob das nun gut oder schlecht ist, sei einmal dahingestellt, doch spektakulär war die „DSDS“-Darbietung, die die Recall-Kandidaten Dominic Möws, Shada Ali, Kilian Imwinkelried und Steve Maco am Samstagabend hingelegt hatte, auf jeden Fall.

„DSDS“: Heiße Sex-Show auf Mykonos

So sollten die Vier den Song „Tainted Love“ interpretieren und legten dabei eine regelrechte Sexshow hin. Es hagelte Peitschenhiebe, angedeuteten Oral- und Analsex sowie Haarentfernung am Hintern.

Und das war wohl so heiß, dass die Jury kaum hinsehen konnte. „Ach du Scheiße“ konnte Jury-Mitglied Mike Singer nur noch hervorbringen, während Maite Kelly sich fast die komplette Zeit wegdrehte oder die Hände vor das Gesicht hielt.

----------------------------

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL und im Stream bei TV Now

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

Die Jury bei DSDS 2021 besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Die bewerten die Kandidaten

-----------------------------

Bohlen machte sich dagegen Sorge um seine Ausreise. „Ich weiß gar nicht, ob die Griechen uns überhaupt noch rauslassen oder ob ihr gleich alle verhaftet werdet“, so der Poptitan nach der Darbietung.

„DSDS“: Maite Kelly konnte gar nicht hinsehen

Maite Kelly dagegen wird wohl noch etwas Regenerationszeit brauchen. „Ich bin immer noch dabei, mich davon zu erholen“, sagte sie Minuten nach dem Auftritt. Und weiter: „Es war einerseits grandios lustig, es war wie im Theater. Es war aber auch manchmal das Karma des Schreckens.“

Trotzdem: Die Gruppe überzeugte und kam in die nächste Runde. Man darf also gespannt sein, was da noch so kommt.

----------------------------------------

Mehr zu DSDS:

DSDS: Dieter Bohlen baff – DIESER Auftritt haut selbst den Poptitan um

DSDS: Unfall im Recall – „Ich hätte tot sein können“

DSDS: Böse Überraschung für die Kandidaten – sie müssen HIER singen – „Hat DSDS kein Geld mehr?“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Hätte Dieter Bohlen vorher von der Idee des Quartetts gewusst, hätte er SIE wohl nicht eingeladen.