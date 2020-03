DSDS (RTL): Schock für Dieter Bohlen – Kandidat überbringt traurige Nachricht

Krasse Wendung bei „DSDS“ (RTL)!

Eigentlich war Raphael Goldmann (28) ein sicherer Kandidat für die Liveshows. Poptitan Dieter Bohlen war begeistert von der Stimme des jungen Mannes, würdigte seine Gesangskünste sogar mit einer goldenen CD. Doch dann kam alles anders.

„DSDS“ (RTL): Dieter Bohlens Gold-Schützling schmeißt hin

DSDS (RTL): Raphael Goldmann steigt freiwillig aus. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kurz vor der Verkündung im Recall-Finale in Südafrika schnappt sich Raphael das Mikrofon. „Ich möchte gerne noch was sagen“, setzt er an. „Ich habe für mich selber gemerkt, dass ich nicht gerne im Rampenlicht stehe“

Damm lässt der 28-Jährige die Bombe platzen: „Ich möchte nicht mit in den Liveshows antreten.“ Die Jury kann es nicht fassung. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Co. können nur noch perplex dreinschauen und den Kopf schütteln.

--------------------

Das ist DSDS:

Deutschland sucht den Superstar (DSDS) ist eine deutsche Castingshow

Sie wurde erstmals am 9. November 2020 in Deutschland ausgestrahlt

Sie ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol

Die erste Ausgabe der Sendung gewann 2002 Alexander Klaws

Die letzte Staffel gewann Davin Herbrüggen aus Oberhausen

---------------------

Jury fassungslos: „Was haben wir denn für eine Dynamik dieses Jahr?“

Es ist nicht der erste freiwillige Ausstieg in dieser „DSDS“-Staffel. Leoni Baltz und Kevin Amendola haben ebenfalls bereits ihre Koffer gepackt. „Was haben wir denn für eine Dynamik dieses Jahr?“, fragt Oana Nechiti ungläubig. Auch Xavier Naidoo kann dazu nicht mehr sagen als „Krass.“

„Ich bin einfach nur befreit und sehr dankbar, dass ich diese Reise hier mitnehmen dürfte“, beschreibt Raphael Goldmann seine Gefühlswelt. Für ihn rückt nun Kathrin Bibert (20) nach und darf sich Hoffnungen auf den Titel machen. (at)