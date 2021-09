DSDS: Erstes Foto vom Auslands-Recall enttäuscht Fans – „Kein DSDS“

Dass es nicht leicht werden würde, das hatte man sich bei RTL nach dem Ende von Dieter Bohlen bei 'DSDS' wohl gedacht. Zu wichtig war der Poptitan für die Casting-Show. Jahrelang war er das Gesicht von 'DSDS'. Nun eine neue Jury zu finden: Eine Herkules-Aufgabe.

Als RTL dann die neuen Juroren präsentierte, war das Erstaunen groß. Klar, mit Florian Silbereisen hatte der ein oder andere gerechnet. Schließlich hatte der „Traumschiff“-Kapitän bereits eine 'DSDS'-Vergangenheit. Mit Ilse DeLange und Toby Gad hatten jedoch die wenigsten gerechnet.

In Wernigerode fanden öffentliche Castings für 'DSDS' statt. Foto: IMAGO / Jahn Pictures

„DSDS“: RTL zeigt erste Bilder vom Auslands-Recall in Italien

Letzteren musste der Großteil der TV-Zuschauer wohl auch erst einmal googeln. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auch nach den ersten Castings die eingefleischten 'DSDS'-Fans noch nicht mit der neuen Jury anfreunden können.

----------------------------------------

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 bei RTL ausgestrahlt

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury – im März 2021 verkündete RTL jedoch das Aus des Poptitans

Die Jury bei DSDS 2021 bestand aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Michael Wendler wurde nach der Verbreitung von Verschwörungstheorien aus der Show geschnitten

----------------------------------------

Auf Instagram veröffentlichte RTL nun die ersten Bilder des Auslandsrecalls in Italien. Und wirklich positiv sind die Kommentare der Follower nicht. Ganz im Gegenteil.

„DSDS“-Fans sauer: „DSDS ist nur mit Dieter DSDS“

„DSDS ist nur mit Dieter DSDS“, heißt es dort beispielsweise. Eine Followerin schreibt zudem: „Werde ich auf keinen Fall mehr gucken.“ Und ein anderer fügt an: „Ohne Dieter kein DSDS“.

Man darf also gespannt sein, wie sich die neue Jury in den ersten Folgen schlägt. Einen leichten Start hat sie auf gar keinen Fall, das dürfte schon jetzt klar sein. Klar ist aber auch: Auch mit Dieter Bohlen waren die Quoten der letzten Staffeln nicht mehr so berauschend wie am Anfang.

----------------------------------------

Mehr zu DSDS:

DSDS-Gewinner Jan-Marten packt aus – er enthüllt DAS über Ex-Jury-Boss Dieter Bohlen

„DSDS“: Maite Kelly enthüllt Geheimnis über Dieter Bohlen – „Das sieht man alles nicht“

DSDS: Nach Gast-Auftritt – Thomas Gottschalk verrät, wie es weitergeht

----------------------------------------

Als Pietro Lombardi 'DSDS' gewann, war Dieter Bohlen noch Juror. Doch in der vergangenen Zeit hatte es der ehemalige 'DSDS'-Sieger nicht leicht. Was war passiert?