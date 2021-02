DSDS-Fans gehen wegen Dieter Bohlen auf die Barrikaden: „Die wohl blödeste Entscheidung, die du je getroffen hast“

Ihr Auftritt blieb den DSDS-Zuschauern in Erinnerung. Drei Jahre nach ihrem ersten Versuch kehrte Claudia Haas in Folge 8 zurück in die RTL-Castingshow.

Und dann passierte das, womit niemand der DSDS-Fans gerechnet hat.

DSDS-Kandidatin bettelt sich in den Recall

„Das kann doch nicht deren Ernst sein?“, werden sich einige Zuschauer gefragt haben. Die DSDS-Jury hat sich nach einem katastrophalen Auftritt von Claudia Haas tatsächlich dazu entschieden, die Kandidatin weiterzulassen.

Claudia Haas singt im DSDS-Casting 2021 vor der Jury.

Statt mit ihrem Gesangstalent hat Claudia die Juroren durch langes Betteln von sich überzeugen können. Mit Tränen in den Augen quengelte sie: „Bitte! Ich bin so weit gereist, gestern drei Kilometer zu Fuß mit meinem Koffer. Bitte!“

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

Die Jury bei DSDS 2021 besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Die bewerten die Kandidaten

DSDS-Juroren werden weich – und bringen Zuschauer gegen sich auf

Dieter Bohlen sah in der Blondine nichts anderes als eine potentielle Kandidatin fürs RTL-Dschungelcamp und gab Claudia Haas tatsächlich ein Ja. Maite Kelly entschied sich dagegen: „Da würden wir dich vorführen, wenn wir dich weiterlassen würden.“

Claudia Haas trat zum zweiten Mal vor der DSDS-Jury auf. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch Claudia hatte Glück: Mike Singer will sie ebenfalls im Dschungelcamp sehen und gab ihr ein Ja. Eine Unverschämtheit, wie einige Fans der RTL-Show finden.

DSDS-Fans sind entsetzt: „Sowas geht gar nicht!“

Im Netz machen sie ihrem Ärger Luft. Unter einem neuen Instagram-Post von DSDS-Chef Dieter Bohlen hagelt es bitterböse Kritik für die Entscheidung des Poptitans:

„Diese Claudia in den Recall zu lassen, war - es tut mir leid - die wohl blödeste Entscheidung, die du je getroffen hast. Ein Schlag ins Gesicht für alle anderen, die du abgelehnt hast.“

„Ich bin ein Fan von DSDS und dir und deinen Sprüchen, aber sowas geht gar nicht! Wieso kommen Leute weiter, die nur in die Medien wollen und andere, die wirklich mehr Talent hatten zum Singen, hatten das Nachsehen?! Traurig!“

„Eine Jury darf niemals erpressbar sein, so verliert sie ihre Glaubwürdigkeit.“

Dieter Bohlen beteuert hingegen, dass er Claudia weitergelassen hat, „weil ich ein Herz habe“. Dass es in den Castings der RTL-Show um Herzensangelegenheiten statt um die Stimmen der Teilnehmer gehen soll, ist den DSDS-Fans allerdings neu.

Die neuen DSDS-Folgen laufen dienstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL – und jederzeit online in der TVNOW-Mediathek.