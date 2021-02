DSDS-Kandidatin erhebt Vorwürfe gegen RTL – jetzt will sie es HIER schaffen

Bei DSDS wollte Saskia Fischer aus Leipzig zum Superstar werden. Ihre Reise endete jedoch leider bereits nach dem Recall.

Die Entscheidung der DSDS-Jury kann die Sängerin absolut nicht nachvollziehen und erhebt deshalb schwere Vorwürfe gegen die RTL-Castingshow.

„DSDS ist nur was für Bekloppte“ – Kandidatin ist stinksauer

Dabei hatte alles so gut angefangen. Alle vier DSDS-Juroren gaben Saskia Fischer im Casting ein Ja. Doch schon in Runde 2 war plötzlich Schluss.

Die 27-Jährige musste ausscheiden, während andere Kandidaten, deren Stimmen nicht ganz so stark wie Saskias waren, weitergelassen wurden. „DSDS ist nur was für Bekloppte. Es sind Leute weitergekommen, die gar kein Talent haben. Darum geht es in der Show scheinbar gar nicht mehr“, lederte die Leipzigerin gegenüber „Bild“ ab.

Natürlich könnte man der Musikerin nun unterstellen, dass sie eine schlechte Verliererin sei, doch wir müssen schon zugeben, dass es in den vergangenen Jahren in der RTL-Castingshow mehr ums Entertainment als einzigartige Stimmen ging.

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

Die Jury bei DSDS 2021 besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Michael Wendler wurde nach der Verbreitung von Verschwörungstheorien aus der Show geschnitten

Die bewerten die Kandidaten

DSDS ade! Saskia Fischer ist bald in DIESER Show zu sehen

Auch den DSDS-Zuschauern entging diese Veränderung nicht. Sie machten ihrem Ärger auf Dieter Bohlens Instagramprofil Luft. Mehr dazu hier >>>

Saskia Fischer hält trotzdem an ihrem Traum fest und will nun in einer ganz anderen Castingshow den Durchbruch erlangen. „Die Bewerbung für 'The Voice' läuft“, verrät die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation. In der Vergangenheit habe sie sich schon einmal für die ProSieben/Sat.1-Show beworben, doch für die Blind Auditions hat es damals noch nicht gereicht.

„Aber jetzt schaffe ich es. Die Show ist was für richtige Künstler!“, erklärt die Sängerin siegessicher.

Dass sie Talent hat, bewies Saskia schon im Alter von 19 Jahren. Damals gewann sie bei einem Radio-Wettbewerb und sang anschließend gemeinsam mit der Rockband Jennifer Rostock vor 3.500 Menschen auf der Bühne.