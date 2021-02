DSDS: Das gab es noch nie! Dieter Bohlen holt SIE vor die Kamera

Na das wurde aber auch mal Zeit! Seit 18 Jahren läuft die Castingshow DSDS bei RTL. Poptitan Dieter Bohlen ist schon seit der allerersten Folge dabei.

Vier Jahre nach der ersten DSDS-Staffel verliebte sich der Chef-Juror in die Hotelkauffrau Carina Walz. Der Beginn ihrer Liebesgeschichte ist jetzt schon über 14 Jahre her. Doch von der hübschen Brünetten fehlte in der RTL-Show jede Spur – bis jetzt.

Diese Dame hat man noch nie bei DSDS gesehen: Dabei teilt sie sich seit über 14 Jahren das Bett mit Juror Dieter Bohlen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

DSDS-Sensation: Carina Walz ist zum ersten Mal dabei

Am Samstag (27. Februar) ist es endlich so weit: DSDS-Chef Dieter Bohlen holt seine langjährige Freundin Carina Walz zum ersten Mal vor die Kamera. Während die 37-Jährige im Netz schon längst ein Star auf dem Instagram-Account des Poptitans ist, handelt es sich bei ihrem DSDS-Auftritt um eine wahre Premiere.

Im Auslands-Recall auf Mykonos stößt Carina dazu und wird Dieter zufolge für gute Stimmung sorgen. „Ich dachte, ich bringe hier jemand mit, bei der ich weiß, die ist sehr lieb und nett zu allen Menschen“, erklärt der Musiker seinen Kandidatinnen.

Das ist „Deutschland sucht den Superstar“:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow

Die TV-Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Pop Idol“

DSDS wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

Die Castingshow läuft bei RTL

Poptitan Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

Die Jury bei DSDS 2021 besteht aus Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly

Sie bewerten die Kandidaten

DSDS-Juror holt Freundin vor die Kamera – das ist der Grund

Aber woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Normalerweise hält Dieter Bohlen sein Privatleben streng von der Arbeit getrennt. „Es war total spontan. Sie ist ja immer dabei und steht im Hintergrund und passt auf, dass bei mir alles klappt. Dieses Mal habe ich sie gefragt, ob sie nicht kurz mit ans Set will“, erzählt er im „Bild“-Interview.

Plötzlich steht Carina Walz (l.) vor den DSDS-KandidatInnen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Eine goldrichtige Entscheidung des Poptitans. Denn: Carina ist ein echter Publikumsliebling. Mit ihrem 67 Jahre alten Lebenspartner postet sie immer wieder lustige Sketche auf dem gemeinsamen Instagramprofil und kommt damit bei den Fans sehr gut an.

„Ich glaube, viele mögen Carina sehr, weil sie so natürlich ist und echt was von den Dingen versteht“, so Dieter Bohlen gegenüber „Bild“. Vielleicht sehen wir die Freundin des Produzenten also schon bald häufiger im TV.

„Deutschland sucht den Superstar“ läuft samstags um 20.15 Uhr bei RTL. Du hast die Sendung verpasst? Die ganze Folge gibt es auch online bei TVNOW.

