DSDS: RTL lässt die Bombe platzen – ausgerechnet HIER steigt das große Finale

Wer hätte damit gerechnet? Der Sender hat bekannt gegeben, wo im kommenden Jahr das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) stattfinden wird.

Und wer hätte es gedacht. Das Finale kommt ausgerechnet aus dem Pott. Sowohl das Halbfinale als auch das Finale von 'DSDS' werden aus Duisburg gesendet.

RTL holt das DSDS-Finale in den Ruhrpott

Und das sogar live, wie RTL am Mittwoch bekannt gab. So werden sowohl Halbfinale als auch Finale aus der Turbinenhalle in Bochum gesendet. Ob mit oder ohne Publikum ist noch unklar. Das werde vom Corona-Geschehen abhängig gemacht, so RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer auf Nachfrage dieser Redaktion.

Klar ist jedoch, dass Michael Wendler im Finale nicht mehr an der Seite von Jurypräsident Dieter Bohlen und dessen Kollegen Maite Kelly und Mike Singer sitzen wird.

DSDS geht ohne Michael Wendler weiter

„Wie bekannt“, so RTL in einer Mitteilung, „verkündete Michael Wendler Anfang Oktober 2020 in einem befremdlichen Instagram-Video seinen Ausstieg.“

Das ist DSDS:

DSDS ist eine deutsche Castingshow

Ableger der britischen Sendung „Pop Idol“

sie wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt

DSDS läuft bei RTL

Dieter Bohlen sitzt seit Beginn in der Jury

In der neuen Staffel sitzen Maite Kelly und Mike Singer neben Dieter Bohlen

Michael Wendler sollte auch in der Jury sitzen, er verließ die Show aber vorzeitig

Wendler wird jedoch in den ersten 13 Casting-Folgen zu sehen sein. Diese fanden im September 2020 komplett auf dem Schiff „Blue Rhapsody“ statt.

Recalls in Köln, Wertheim und auf Mykonos

Die Recalls fanden in Köln (Top 100), Schloss Bronnbach bei Wertheim (Top 44) und auf der griechischen Insel Mykonos (Top 27) statt.

Im TV startet die neue Staffel bereits am fünften Januar. Die zweite Episode folgt dann direkt am neunten Januar.