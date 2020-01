DSDS (RTL): Krass – als diese 18-Jährige auftaucht, macht Dieter Bohlen DAS!

Was für ein Auftakt bei DSDS!

Es gab Tränen, es gab Freude, es gab peinliche Momente – und die Sprüche der DSDS-Jury sitzen. Aber so etwas hatten wir noch nie: Gleich in der ersten Folge der Castings eskalierte eine Situation!

DSDS: Dieter Bohlen ruft bei Castings die Security, als ...

Denn DSDS-Juror Dieter Bohlen hatte eine krasse Idee ...

Er wird offenbar immer waghalsiger. Zumindest will der 65-Jährige einen seiner Kollegen zu einer abenteuerlichen Aktion überreden. Die Rede ist von keinem Geringeren als Pietro Lombardi.

Die DSDS-Jury 2020:

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Xavier Naidoo

Oana Nechiti

DSDS-Casting (RTL): Als SIE auftaucht, lässt Dieter Bohlen die Bombe platzen

Als die 18-jährige Júlia Kramárová aus Wien vor die DSDS-Jury tritt, kann Dieter Bohlen nicht an sich halten. Aber von vorne:

Júlia stammt aus der Slowakei, wohnt erst seit zwei Monaten in der österreichischen Hauptstadt. Seit fünf Jahren singt sie leidenschaftlich gerne, spielt auch Klavier und liebt Fitness.

Júlia Kramárová Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Da kommt Dieter Bohlen plötzlich ein Blitzgedanke: „Wenn die gut singt, muss Pietro in den See springen.“ Und gut singen kann sie – also, ab ins Wasser mit Pietro!

Mehr Themen:

Dieter Bohlen ruft Security-Mann

Bei einem anderen Kandidaten ist dem Poptitan gar nicht mehr zum Scherzen zumute. Justin (18) aus dem Münsterland ist eine richtige Quasselstrippe. Er gibt einen Schlager-Hit zum Besten. Die Jury überzeugt er mit seiner Gesangseinlage allerdings nicht.

Für Dieter Bohlen steht das Urteil fest: „Du kannst überhaupt nicht singen!". Seine Stimme klinge altmodisch, seine Performance nicht der Rede wert. „Alles war nix, was soll ich da bewerten?", fragt sich der Poptitan.

Für Justin hat es bei DSDS nicht gereicht. Er legt sich auch noch mit der Jury an. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schon da fällt es Justin schwer, die harten Worte über sich ergehen zu lassen. Immer wieder fällt er der Jury ins Wort, will diskutieren. „Ich finde es krass, was ihr hier sagt!“ Als Tänzerin Oana Nechiti ihr Urteil fallen möchte, geht Justin noch einen Schritt weiter. Er schnappt sich den Klavier-Hocker und setzt sich provokant ruhig hin. Dann fordert er Wasser (das er nicht kriegt) – und nimmt dann einfach das Glas von Xavier Naidoo.

Dieter Bohlen reicht es! Er ruft kurzerhand einen Security-Mann, der Justin nach draußen begleitet. So hat sich der 18-Jährige seinen Auftritt definitiv nicht vorgestellt.

Das ist Dieter Bohlen:

1954 in Berne geboren

In den 70er Jahren beginnt Dieter Bohlen seine Karriere als Musiker und Komponist

1984 erste Hits mit "Modern Talking"

2002 erstmals Juror bei DSDS - inzwischen ist Bohlen das Gesicht der Sendung

Kandidatin zeigt Pietro Lombardi, wie es geht

Rebecca Miess Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Und noch eine Kandidatin sorgt für Gesprächsstoff: Rebecca Miess aus Düsseldorf. Die 21-Jährige war in jüngeren Jahren Kunstturnerin, kann immer noch hervorragend Spagat und will tatsächlich Pietro Lombardi zeigen, wie das geht.

Rebecca zeigt Pietro, wie ein Spagat geht. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Pietro Lombardi wird ordentlich gefordert

Erst der See, dann die Verbiegungsaktion: Pietro Lombardi hat in dieser DSDS-Staffel ja einiges auf sich zu nehmen.

Und das ist nicht die einzige Sache, die er laut Dieter Bohlen machen soll. Was sich der Chefjuror für den Sänger vorstellt, erfährst du hier >>>

Die neue Folge DSDS ist am Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Schon vor der Ausstrahlung der neuen Staffel verriet Dieter Bohlen, was die Zuschauer in der Ausgabe der Castingshow erwartet. Besonders brisant soll es in den Recalls werden, die vor exotischer Strandkulisse stattfinden. Darauf warten wir also gespannt! Mehr dazu kannst du HIER lesen >>>