DSDS-Finalistin wird von Polizei gepackt – die macht eine verbotene Entdeckung

Düsseldorf. Schock für DSDS-Star Alicia-Awa Beissert! Die 21-Jährige wurde in Düsseldorf von der Polizei kontrolliert - und kam dann mächtig in Schwierigkeiten.

In der 15. Staffel nahm die junge Sängerin an DSDS teil, kam sogar ins Finale. Am Ende musste sie sich geschlagen geben, wurde nur Vierte. Zur Enttäuschung hinzu kam auch noch der Stress, mit dem die Frau aus Castrop-Rauxel (NRW) fertig werden musste.

DSDS-Finalistin: Gestresst von den Live-Shows

Doch wie der „Express“ berichtet, tat sie das nicht mit ganz legalen Methoden. Gemeinsam mit einem Freund wollte sie einige Tage nach dem Finale in der Nähe des Medienhafens in Düsseldorf einen Joint rauchen.

Dumm nur: Die Polizei erwischte sie dabei, Alicia-Awa Beissert musste sich schließlich vor dem Amtsgericht Düsseldorf verantworten. 0,9 Gramm Marihuana soll sie bei sich getragen haben, als sie gepackt wurde.

900 Euro Strafe sollte die DSDS-Finalistin bezahlen, doch sie legte Einspruch ein. Ihr Anwalt erklärte: Die 21-Jährige habe wegen der zahlreichen Live-Shows entspannen müssen und mit etwas Marihuana nachgeholfen. Mit Erfolg: Am Ende wurde das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Alicia-Awa Beissert wurde bei DSDS 2019 Vierte. Foto: imago images / Future Image

Dennoch muss Alicia-Awa Beissert nun 700 Euro Bußgeld an einen gemeinnützigen Verein, der sich gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr einsetzt, bezahlen, so der „Express“. (cs)

Deutschland sucht den Superstar „DSDS“ läuft dienstags und samstags um 20.15 Uhr bei RTL.