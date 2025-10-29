DSDS-Sieger versucht sich als Schauspieler – „So ein Schwachsinn“

Treue DSDS-Fans werden sich noch gut an ihn erinnern können: Prince Damian eroberte im Jahr 2016 die Herzen der RTL-Zuschauer im Sturm und gewann die Castingshow letztendlich auch.

Und seine Siegesserie sollte nicht abreißen – 2020 holte er sich die Krone im „Dschungelcamp“. Seit 2023 konzentriert er sich auf die Musik und ist Mitglied der Boyband „Team 5ünf“. Wie es scheint, versucht sich der ehemalige DSDS-Sieger nun als Schauspieler. Doch nicht alle können dem Ganzen so viel abgewinnen.

Ex-DSDS-Gewinner versucht sich als Schauspieler

Auf Instagram teilt Prince Damian nun ein Video der anderen Art mit seinen Fans. Dort sieht man, wie der Sänger sich in einem Drogeriemarkt an eine vermeintliche Mitarbeiterin wendet und sie nach XXS-Kondomen fragt. „Also das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Sie haben eine Anakonda“, entgegnet die junge Frau – offensichtlich ein Witz.

+++ auch interessant für dich: Kontaktverbot! „DSDS“-Star erlebt Knall zwischen Freundin und Ehefrau +++

Kurz darauf tut der ehemalige Dschungelcamp-Star so, als würde er der Dame doch tatsächlich sein bestes Stück präsentieren. Daraufhin reicht sie ihm eine Packung Kondome und fragt ihn, ob sie nicht den Abend zusammen verbringen wollen. Eine Szene, die bei den Zuschauern für Fragezeichen sorgt.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Neben zahlreichen lachenden Emojis findet sich in den Instagram-Kommentaren auch der ein oder andere kritische Kommentar. „Schauspielerisches Glanzstück“, „So ein Schwachsinn, wie alt bist du eigentlich?“ oder „Alter. Geht’s noch schlimmer?“, liest man zuhauf.



