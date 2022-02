DSDS: Plant SIE ihr Comeback? „Niemals nie sagen!“

Eine der bekanntesten Castingshows in Deutschland ist zurück – DSDS! In der Vergangenheit der DSDS-Ära wagten nicht nur unbekannte Gesichter den Schritt in Richtung Superstar.

Im Jahr 2019 nahm die TV-Bekanntheit Estefania Wollny an der DSDS-Castingshow teil. Was sie jetzt zu dem Format zu sagen hat, überrascht ihre Fans.

Plant Estefania Wollny ein Comeback bei DSDS?

Estefania: „Ich muss ehrlich gestehen, dass ich DSDS seit meiner Teilnahme bei der Show nicht mehr geguckt habe“, verrät sie im „Promiflash“-Interview. Ungewöhnlich für den einst großen Fan der Show.

Aktuell steht eine zweite Teilnahme also wohl eher nicht auf ihrer Liste. Mit den Worten „Niemals nie sagen“ schließt sie es aber nicht aus.

DSDS: Tritt dieses junge Gesangstalent erneut vor die Jury? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die damals 17-Jährige wurde mit einem einstimmigen „Ja“ von allen vier Jury-Mitgliedern in den Recall geschickt. Endstation! Nach dem Recall war die Teilnahme für das junge Gesangstalent bei DSDS vorbei.

--------------------

--------------------

DSDS: Ex-Kandidatin Estefania Wollny ist begehrte Influencerin

Berühmt ist sie trotzdem geworden. Bei Instagram folgen der Influencerin mittlerweile 415 Tausend Menschen. Damit hat sie sich aus eigener Kraft eine Fan-Base aufgebaut. Aber Estefania Wollny hat nicht aufgehört, an ihren Traum der Gesangskarriere zu glauben und hat nach dem Ausscheiden bei DSDS mehrere eigene Songs veröffentlicht. Mit über 1 Millionen Klicks auf ihren Song „Leuchtfeuer“ kann sich die junge Sängerin über ihren Erfolg freuen.

Estefania Wollny war schon Kandidatin bei DSDS. (Archivbild) Foto: RTL2

----------------------------------------

Das ist DSDS:

DSDS („Deutschland sucht den Superstar“) ist eine deutsche Castingshow auf RTL

Die Sendung basiert auf dem Vorgänger „Pop Idol“ aus England

DSDS wurde zum ersten mal am 9. November 2002 ausgestrahlt

Der Poptitan Dieter Bohlen saß seit Beginn in der Jury – im März 2021 verkündete RTL jedoch das Aus

Im Jahr 2022 bilden Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange die neue Jury

----------------------------------------

Trotz Nervosität und Aufregung schaffte es Estefania Wollny bei DSDS eine Runde weiter. Ein Kandidat der diesjährigen Staffel treibt Juror Florian Silbereisen mit seiner Aufregung zur Weißglut. Ob er trotzdem ein Ticket in den Recall bekommt? Mehr dazu liest du hier >>> (nvp)