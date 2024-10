Pietro Lombardi: RTL spürt nach „DSDS“-Ausstrahlung die Konsequenzen

Für die „DSDS“-Kandidaten ist die Spannung kaum auszuhalten! 50 Talente konnten sich in der ersten Castingrunde für den Stadion-Recall qualifizieren. Aber am Ende mussten fast alle ihre Koffer packen – nur 20 schafften es ins Traumziel Kreta für den begehrten Auslands-Recall. Die Jury zeigte keine Gnade und sortierte gnadenlos aus. Und das ohne Loredana: Die Rapperin fehlte in der jüngsten Ausgabe – Zahnschmerzen machten ihr einen Strich durch die Rechnung!

Doch die große Frage: Konnten die Battles auch die Zuschauer vor die Bildschirme fesseln?

Nach „DSDS“ steht es fest

In der jüngeren Zielgruppe definitiv ja. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich 0,45 Millionen Zuschauer die Sendung an – ein Marktanteil von 9,7 Prozent. Beim Gesamtpublikum sah sich „DSDS“ mit starker Konkurrenz während der Primetime konfrontiert. Immerhin: Die Castingshow rund um Dieter Bohlen zog noch 1,51 Millionen Personen an und erreichte damit einen Marktanteil von 6,5 Prozent.

Noch besser konnte RTL mit den Nachrichten abschneiden. So fuhr sich die Berichterstattung insgesamt einen Marktanteil von 14,4 Prozent ein und zog 2,54 Millionen Zuschauer an.

„DSDS“ muss das Zepter abgeben

An Bestwerte konnte „DSDS“ allerdings nicht anknüpfen. Das Format musste sich vor allem gegen die öffentlich-rechtlichen geschlagen geben. Beim Gesamtpublikum sicherte sich die „Tagesschau“ den Sieg im Tagesgeschäft. 5,39 Millionen Zuschauer lockte die Sendung kurz vor der Primetime an und sicherte sich einen Marktanteil von 22,9 Prozent.

In der jüngeren Zielgruppe landeten die ARD-Nachrichten ebenfalls auf dem ersten Platz. Dort waren es noch 1,18 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 26,4 Prozent.

Der Startschuss von „DSDS“ fiel bereits am 18. September 2024 bei RTL. Die Castingshow meldet sich schon am Samstagabend (26. Oktober) zurück. Die Folgen sind vorab in der RTL+-Mediathek abrufbar.