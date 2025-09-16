„DSDS“-Jurorin Nina Eichinger zurück im Rampenlicht – und wie!

Am 16. September 2025 feiert Moderatorin und Schauspielerin Nina Eichinger ihren 44. Geburtstag. Besonders Castingshow-Fans dürfte sie noch ein Begriff sein: In der sechsten und siebten Staffel von „DSDS“ saß sie 2009 und 2010 an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen und Manager Volker Neumüller in der Jury.

Dabei bewertete sie die Auftritte der angehenden Gesangstalente mit kritischem Blick und erlebte die Siege von Daniel Schuhmacher und Mehrzad Marashi hautnah mit. In den nachfolgenden Jahren wurde es allerdings ein wenig ruhig um sie.

Doch was macht die einstige „DSDS“-Jurorin eigentlich heute?

„DSDS“-Jurorin Nina Eichinger: Was folgte nach ihrem Juryjob?

Nina Eichinger verlagerte ein wenig ihren Fokus. Juryjobs blieben zwar eine Ausnahme, doch als Moderatorin und Schauspielerin war sie weiterhin aktiv. So übernahm sie etwa eine Rolle in der europäischen Filmproduktion „Die drei Musketiere“, in der sie als Hofdame zu sehen war.

Die klassische Musik spielte bei ihrem weiteren Karriereweg ebenfalls eine wichtige Rolle. Bereits mehrfach moderierte sie einzelne Sendungen im Fernsehen. Zwischen 2012 und 2015 stand sie gemeinsam mit Startenor Rolando Villazón für den „ECHO Klassik“ vor der Kamera.

Das Event ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der klassischen Musikszene. Zudem moderierte Nina Eichinger ZDF-Weihnachtsformat „Alle Jahre wieder – Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ im Jahr 2013.

Nach privaten Freuden zurück auf die große Bühne

Doch das persönliche Highlight folgte im Jahr 2016: Im Juli wurde sie Mutter eines Sohnes. In den vergangenen Jahren wurden es ruhig um die ehemalige „DSDS“-Jurorin. Mitte August 2025 änderte es sich!

Nina Eichinger und Daniele Rizzo bei der Premiere des Kinofilms „Das Kanu des Manitu“ in München am 12. August 2025. Foto: IMAGO/Future Image

Gemeinsam mit Schauspieler Daniele Rizzo und dem Head of Social Media bei RTL Cornelius Strittmatter feierte sie die Premiere des beliebten Kinofilms „Das Kanu des Manitu“, den schon in den ersten vier Tagen nach seinem Kinostart nach Spiegel-Informationen rund 800.000 Zuschauer verfolgten. Rasch kletterte der Film von Michael Bully Herbig auf Platz 1 der deutschen Kinocharts.

Für Nina Eichinger dürfte es somit ein besonderes Event gewesen sein. Sie zeigt einmal mehr, dass sie nach wie vor fest in der deutschen Medienlandschaft verankert ist. Es bleibt spannend, bei welchen Events und Formaten die Menschen sie demnächst verfolgen können.