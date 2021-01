DSDS-Juror Mike Singer: Bei DIESEN Worten von Markus Söder reagiert er sofort – „Wo soll ich hinkommen?“

„Es geht nicht nur darum, Impfstoff zu bestellen, sondern es geht auch darum, die Bereitschaft zu erhöhen, sich impfen zu lassen.“ Diese Worte von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder scheinen bei „DSDS“-Juror Mike Singer gehörig Eindruck gemacht zu haben.

So teilte der Mann, der in der „DSDS“-Jury in diesem Jahr das erste Mal neben Dieter Bohlen und Maite Kelly sitzen durfte, ein Video einer Pressekonferenz von Markus Söder auf seinem Instagramkanal (1,4 Millionen Abonnenten).

„DSDS“-Juror Mike Singer will sich impfen lassen

Und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen dürfte sich Mike Singer von Söders Worten angesprochen gefühlt haben. Der 20-Jährige hatte sich direkt zu Anfang der Pandemie angesteckt, war aber glücklicherweise von schweren Symptomen verschont geblieben.

Das ist Mike Singer:

Mike Singer wurde am 20. Januar 2000 in Kehl (Baden-Württemberg geboren

Bekannt wurde Mike Singer durch seine Teilnahme an „The Voice Kids“ im Jahr 2013

Er schaffte es in das Team von Lena Meyer-Landrut, schied in den Battles aber aus

2020 holte er sich bei „The Masked Singer“ den zweiten Platz

Er war der Wuschel

Seit diesem Jahr ist er bei DSDS zu sehen

Zum anderen sieht sich Mike Singer dadurch auch in der Pflicht zu helfen. So erklärt Söder im weiteren Teil seiner Ausführungen, dass es eine Impfkampagne brauche, die die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in der Bevölkerung erhöhe. Dazu wäre es auch eine Option, Vorbilder aus dem öffentlichen Leben mit ins Boot zu holen“, so Söder.

DSDS-Juror Mike Singer zu Markus Söder: „Wo soll ich hinkommen?“

Für Mike Singer eine Selbstverständlichkeit: „Nachdem ich selber schon an Corona erkrankt war, finde ich die Möglichkeit einer Impfung unfassbar. Lieber Herr Söder, wenn ich niemandem eine Impfung wegnehme, würde ich mich gerne impfen lassen... also wo soll ich hinkommen?“

Die Fans des Sängers („100tausend“) feiern ihren Star für die Aktion. So schreibt ein Anhänger: „Wahnsinn Mike Singer! Stark!“ Und ein anderer fügt an: „Du bist so ein Ehrenmann!“

In der öffentlichen Wahrnehmung eher kein 'Ehrenmann' ist Michael Wendler. RTL griff sogar zu drastischen Maßnahmen, um ihn aus der „DSDS"-Jury zu bekommen.