DSDS: Mike Singer stichelt gegen Michael Wendler – „Wie beim Glööckler“

Auf ihn wird sich vor allem das junge Publikum freuen: Mike Singer ist dieses Jahr Teil der DSDS-Jury und damit der jüngste Juror in der DSDS-Geschichte. Mit gerade einmal 20 Jahren soll der Popstar junge Talente erkennen und coachen.

Dabei stets an seiner Seite: Michael Wendler. Der Schlagersänger spricht im Gegensatz zu seinem Kollegen in der Regel eher das Ü40-Publikum bei DSDS an. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten – was hält Mike Singer also wirklich vom Wendler?

DSDS-Juror Mike Singer: 20-Jähriger weiß, worauf es ankommt

Mike Singer hat dieses Jahr bei „The Masked Singer“ bewiesen, dass er ein echtes Talent hat. Getarnt als „Wuschel“ hat er das ProSieben-Publikum ziemlich staunen lassen. Nun steht das nächste TV-Spektakel für den 20-Jährigen an: Er wird in der 18. Staffel von DSDS als Juror tätig sein. Mike Singer hat bereits eigene Castingshow-Erfahrungen gesammelt, nun soll er selbst Deutschlands nächsten Superstar ausfindig machen.

Unterstützung erhalte er dabei vor allem von seinem Freund und Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi, wie er im „World Wide Wohnzimmer“-Interview verrät: „Er gibt mir so viele Tipps. Er ist so entspannt drauf, und natürlich tut es ihm im Herzen weh, weil DSDS sein Zuhause ist, und das verstehe ich auch voll, und dass man dann so reagiert und mich da so mit einbindet, finde ich wirklich mega-toll.“

Das ist Mike Singer:

Mike Singer wurde am 20. Januar 2000 in Kehl geboren

Seit seinem 12. Lebensjahr widmet Mike Singer sein Leben der Musik

Im Jahr 2013 nahm er bei der ProSieben-Castingshow „The Voice Kids“ teil

Ein Jahr später veröffentlichte Mike Singer sein erstes Album „Only You“

Im Netz wurde Mike Singer schnell zum Teenie-Idol: Inzwischen folgen ihm über 1,4 Millionen Menschen bei Instagram und 750.000 Menschen haben seinen YouTube-Kanal abonniert

2020 belegte er als „Wuschel“ den zweiten Platz bei „The Masked Singer“

Mike Singer nimmt Michael Wendlers Musik aufs Korn

Aber was hält Mike Singer eigentlich von Pietro Lombardis Nachfolger? Über Michael Wendler könne der Popstar noch nicht viel sagen, da er ihn bisher nicht persönlich kennengelernt hat. Dennoch habe natürlich auch Mike Singer von den Oliver-Pocher-Parodien sowie Michael Wendlers Hit „Egal“ mitbekommen.

„Ich habe, um ehrlich zu sein, noch gar keine Meinung zu ihm. Ich werde ganz offen zu ihm sein. Ich lerne ihn gerne kennen und bin gespannt, wie er drauf ist“, so Mike Singer im Youtube-Interview. Als dann von Wendlers Song „Flaschenpost“ geschwärmt wird, scherzt der Sänger ironisch: „Lyrisch wahrscheinlich auch sehr stark, oder?“

Mike Singer spricht über DSDS-Kollegen Michael Wendler.

Mike Singer lacht über Michael Wendlers Bart

Und auch über das Auftreten des Wendlers kann sich Mike Singer einen Seitenhieb nicht verkneifen. Als er gefragt wurde, ob er während der DSDS-Dreharbeiten darauf achten könne, ob Michael Wendler seinen Bart mit Airbrush-Farbe auffüllt, entgegnet Mike: „Sieht ein bisschen aus wie beim Glööckler.“

Ohje, das sind ja gute Voraussetzungen für ein harmonisches Arbeitsklima. Wir dürfen gespannt bleiben, wie gut sich die Musiker am Ende untereinander verstehen werden.

